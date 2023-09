Guarello asegura que nueva marginación de Bravo de la Roja es porque “no fue perdonado” por Berizzo

Sorpresa y molestia, en algunos casos, provocó la marginación de Claudio Bravo de la nómina de seleccionados chilenos que juegan en el extranjero, y que fueron convocados por Eduardo Berizzo para disputar el 12 y 17 de este mes la fecha doble de las Clasificatorias al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Un listado de 24 deportistas, entre los cuales el estratego argentino sólo incluyó a un arquero -Gabriel Arias-, dejando nuevamente fuera de la Roja a quien fuera el capitán y líder del camarín nacional.

La noticia, como era de suponer, no pasó inadvertida para comentaristas deportivos y exentrenadores de la selección, quienes dieron cuenta de su extrañeza por la ausencia de Bravo.

Los cuestionamientos de Guarello

Uno de ellos, el periodista Juan Cristóbal Guarello, quien en su plataforma del canal de cable Direct TV, aseguró que la decisión de Berizzo fue la confirmación que el DT aún “no ha perdonado” al arquero por negarse a jugar los partidos amistosos ante Cuba, República Dominicana y Bolivia, pese a que en su regreso a Betis de España ha tenido destacadas actuaciones.

“Y Bravo ayer (jueves) jugó un partidazo en Betis, que contra Granada hizo un mal partido. Tuvo una media hora buena Betis, que coincidió con su gol y tuvo dos o tres atajadas Bravo, extraordinarias”, puntualizó Guarello, quien afirmó que “mientras (Brayan) Cortés ataje” bien en los partidos de la Roja, la polémica no será insostenible para Berizzo.

“Mientras Cortés ataje, porque si Chile hubiese perdido en Uruguay por culpa de Cortés; o hubiese perdido en contra de Colombia, el tema sería otro. Pero como no ha sido así. Como Cortés en general ha respondido en la selección, por el momento no se calienta el asunto”, dijo el periodista.

“Pero Bravo está jugando competitivamente en la liga española y la Europa League. No fue perdonado”, sentenció.

¿POR QUÉ BERIZZO NO PERDONA A BRAVO? 😬



Juan Cristóbal Guarello 🦍 cree que las actuaciones sin errores de Brayan Cortés ante Uruguay y Colombia mantienen a Claudio Bravo fuera de @laroja



"No fue perdonado", asegura en #MásQueFútbolCL



¿Qué te parece? pic.twitter.com/N9QJofRoBg — DSportsCL (@DSportsCL) September 30, 2023

La defensa a Claudio Bravo

Sus dichos fueron compartidos por el técnico Jorge Garcés, quien este sábado en conversación con redgol.cl aseguró que por culpa de “partidos de mentira”, el arquero nacional quedó fuera de la selección.

“Hay un tema más profundo. Sin meterme ni inmiscuirme en el tema del Toto (Berizzo), cada técnico tiene sus prioridades y paladares futbolísticos, pero me extrañaba mucho. Después él dio la explicación. Yo hubiese pensado distinto. Si Claudio me hubiese pedido no jugar esos partidos de mentira que se jugaron y que prefería vacaciones, yo encantado”, puntualizó quien fuera DT de la selección chilena.

“Si me lo hubiese pedido Arturo (Vidal), Alexis (Sánchez), el Pitbull (Gary Medel), por nombrar algunos, yo encantado. No los hubiera traído a esos partidos, lógicamente no eran tan importantes. Ellos con la trayectoria que tienen se hacen merecedores de sus vacaciones”, agregó.

Guarello se puso generoso con la U: le dio unos tips a sus dirigentes para conseguir que Jorge Sampaoli regrese al club

“La U es un desastre”: Guarello lapidó actuación de Universidad de Chile en derrota con Copiapó y apuntó sus dardos a figura azul

“En eso no comparto con el Toto, es una opinión. El resto de las nóminas, que llame a uno u otro, ya es un tema personal. Yo quisiera que nadie se meta en las decisiones de él”, finalizó.

Los extranjeros nominados a la Roja: Gabriel Arias (Racing Club), Williams Alarcón (Huracán), Javier Altamirano (Estudiantes de La Plata), Charles Aránguiz (Internacional de Porto Alegre), Ben Brereton Díaz (Villarreal), Matías Catalán (Talleres de Córdoba), Víctor Dávila (CSKA Moscú), Juan delgado (Sheffield Wednesday FC), Paulo Díaz (River Plate), Rodrigo Echeverría (Huracán), Thomas Galdames (Godoy Cruz), Benjamín Kusevic (Coritiba), Guillermo Maripán (AS Monaco), Gary Medel (Vasco da Gama), Nayel Mehssatou Sepúlveda (Kortrijk FC), Felipe Méndez (CSKA Moscú), Felipe Mora (Portland Timbers), Marcelino Núñez (Norwich City), Darío Osorio (FC Midtjylland), Erick Pulgar (Flamengo), Diego Rubio (Colorado Rapids), Alexis Sánchez (Inter de Milán), Gabriel Suazo (Toulouse) y Diego Valdés (Club América).