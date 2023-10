Se acaba el sueño mundialista de Chile: Conmebol confirma que Argentina, Uruguay y Paraguay serán sedes en 2030

El presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, confirmó que Chile no estará entre los países organizadores del Mundial 2030. Fuente: TwitterX @agdws.

El presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, le dio esta mañana un duro golpe a las aspiraciones de Chile de ser uno de los países sede del Mundial 2030, al ratificar que Argentina, Uruguay y Paraguay serán las tres naciones sudamericanas que reciban al torneo centenario de selecciones.

Según explicó el mandamás de la confederación sudamericana, luego del Consejo de la FIFA que se realizó esta mañana, quedó establecido que el torneo que conmemorará el centenario de los mundiales de fútbol considerará a “tres continentes” en la organización del evento.

El golpe a la selección de Chile

Esto, porque a las tres naciones sudamericanas, que acogerán los primeros encuentros inaugurales del Mundial, se unirán posteriormente España, Portugal y Marruecos, los países donde se disputarán los demás encuentros del torneo que considerará a 48 selecciones del orbe futbolístico.

“Vamos a anunciar algo que se acaba de confirmar en el Consejo de la FIFA. Es un momento histórico. Quiero comenzar recordando a Héctor Rivadavia Gómez y a todos los pioneros de esta Confederación. Quiero felicitar a los presentes miembros de la Conmebol y miembros del consejo de la FIFA por este excelente trabajo y esta gestión que se vino haciendo hace mucho tiempo. Hubo pioneros que también creyeron y tal vez hoy no están”, inició Domínguez, quien ratificó la decisión de la FIFA en una publicación de la red social X.

“Estamos sumamente felices. Hay muchos motivos para festejar, para celebrar y reconocer a quienes hicieron posible esta propuesta que hicimos y que se tuvo en cuenta. El centenario comienza aquí en el estadio Centenario”, prosiguió el presidente de Conmebol.

Respecto de la ausencia de Chile entre los países del continente que estarían detrás de la organización, Domínguez explicó que “es una decisión que toma la FIFA, no nosotros”.

“Originariamente se hablaba de dos países que eran Uruguay y Argentina. Luego se amplió el Mundial de 32 a 48 equipos y se agregó en ese contexto a Paraguay y luego se agregó a Chile. Es cierto que en esta oportunidad no está Chile, lo que no significa que no vamos a trabajar para que Chile esté o le encontremos algo de esta talla”, expuso el dirigente sudamericano.