Herrera criticó a Falcón por garabatear a juez de línea en semifinal de Copa Chile: “En mi vida se me ocurrió insultar a un árbitro”

Johnny Herrera criticó este miércoles al defensor de Colo Colo, Maximiliano Falcón, por haber agredido verbalmente a uno de los árbitros asistentes del partido semifinal de Copa Chile entre los albos y Cobreloa, donde además cuestionó “la falta de personalidad” de los jueces que dirigen partidos del Cacique en el estadio Monumental.

El exfutbolista de la U, en la actualidad comentarista deportivo en TNT Sports, aprovechó su plataforma en el programa “Todos Somos Técnicos” para defenestrar la actitud del zaguero uruguayo, quien se ganó una tarjeta amarilla en el encuentro que los albos vencieron por 1-0 a los mineros luego de gritarle en la cara a Wladimir Muñoz “conch***, hijo de p***”.

Las críticas de Johnny Herrera

“En mi vida se me ocurrió insultar a un árbitro. Te juro por mi vida. Nunca. Lo debo haber puteado para adentro o al cielo, pero en la cara jamás. Y con impotencia muchas veces que me sentí estafado. A los jugadores tampoco, a mis compañeros más que a mis rivales”, reconoció un ofuscado Herrera, quien también criticó la falta de coraje de los árbitros que le dirigen a Colo Colo en el recinto de Macul.

“La falta de personalidad no es sólo ahora en este partido. Yo le encontraba la razón a la gente de Universidad Católica que reclamaba contra el árbitro Felipe González, porque era expulsión clara a Óscar Opazo. La falta de personalidad en el estadio de Colo Colo da vergüenza ajena”, enfatizó.

“Van los equipos allá y van a jugar con un penal en contra, con un jugador afuera. Si fuera un jugador de Cobreloa, se va cagando para afuera”, prosiguió el ídolo azul, quien incluso acusó de “maltrato” a Falcón por garabatear a Muñoz.

“Me da pena el línea, es falta de personalidad. José Cabero (el árbitro central del partido) no lo ve, lo agarra y lo echa cascando. El línea debió decir: ‘Se tiene que ir, me acaba de sacar la madre’. Me da pena, impotencia, es un maltrato. El otro día González se cagó en las patas para echar a Opazo. Son expulsiones que cambian los partidos”, finalizó.