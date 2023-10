Claudio Bravo responde sobre su ninguneo a Rafael Olarra: “Si hubiese sido otra persona, lo dejo pasar”

La semana pasada se registró un tremendo escándalo en redes sociales, luego de que Claudio Bravo lanzara toda la caballería encima de Rafael Olarra, luego de que éste justificara que el arquero del Betis no fuera llamado a la selección por el DT de La Roja.

“Negarse es complicado, no es cuando tú quieres”, expuso el exdefensor de la U y la UC en su espacio de ESPN, desatando una serie de críticas a sus dichos en contra del capitán de la Roja. Un golpe que, al parecer, le dolió al avezado guardameta nacional, quien en la primera ocasión que encontró en redes sociales, gracias a un diálogo con uno de sus seguidores en la plataforma X, le recordó a Olarra su pasado en la liga donde el formado en Colo Colo ha consolidado una exitosa carrera de años bajos los palos de Real Sociedad, Barcelona y Betis.

La respuesta de Bravo

“¿Cuántos años jugó Olarra en Europa? Si, 2001-2002. ¿Destacó? No. Se tuvo que devolver. ¿Y se atreve a criticar a Claudio Bravo?”, escribió un fanático del arquero en X, publicación que encontró la inmediata respuesta de Bravo, con un categórico “335 minutos, como ir de Santiago a Concepción en auto”.

El ninguneo de Claudio Bravo a Olarra que se hizo viral en redes sociales. Fuente: TwitterX @C1audioBravo.

Bravo ahora explica su tuit

En conversación con 24 Horas, Bravo aseguró que “si hubiese sido otra persona, quizás lo dejo pasar, pero cuando tú le abres las puertas de tu casa a alguien, le abres las puertas de tu club a alguien, lo llevas al estadio para que también pueda disfrutar del fútbol en ese entonces, tiene que haber cierto grado de agradecimiento”.

“Si hubiese sido otra persona, lo dejo pasar, es parte de; pero cuando la memoria es tan frágil y cuando ves que hay gente que te ataca en circunstancias donde tú haz hecho lo contrario, sí te genera algo. Muchas veces me quedo callado, absorbo cosas que también me sirven, me sirven mucho”, agregó.