Arquero de Puerto Montt pasa control de detención por golpear a un hincha y se expone a ser formalizado por “violencia en los estadios”

El arquero de Deportes Puerto Montt, Mauricio Viana, podría ser formalizado por la Ley de violencia en los estadios, luego de presentarse esta jornada a control de detención por haberle dado un golpe de puño a un hincha adulto mayor en el estadio Chinquihue, donde este fin de semana el cuadro sureño cayó por 3-0 ante Barnechea.

Las imágenes de la eventual agresión del portero salmonero se difundieron rápidamente en redes sociales, donde no pocos fanáticos de Puerto Montt acusaron este lunes al formado en Santiago Wanderers de haberle provocado “una grave lesión ocular” al fanático del cuadro sureño.

Los problemas de Mauricio Viana

Viana, quien se encontraba en las tribunas del Chinquihue mientras sus compañeros eran derrotados por el cuadro capitalino, debió ser retirado rápidamente por personal del cuadro puertomontino ante las críticas de los hinchas del club, quienes le increpaban por la mala campaña del equipo, que se encuentra peleando en la parte baja de la tabla de posiciones del campeonato de Primera B.

Tras el control de detención, indicó latercera.com, al golero se le aplicaron “dos medidas cautelares”, en la previa a su potencial formalización por “violencia en los estadios”. La primera de ellas, la cautelar de “prohibición de salir del país”; y la segunda, la medida legal de no “acercarse a la víctima”, durante el plazo decretado por los tribunales sureños para investigar la causa en los “próximos dos meses”.

“No tenemos antecedentes de eso, porque no estaba en la tribuna. De acusaciones está lleno, pero no tenemos cámaras. Me quedé a revisar, porque soy responsable de lo que pase en el club. No vi nada, sí muchos testigos que defendían a Viana. Vamos a seguir revisando”, sostuvo el presidente del cuadro salmonero, Germán Mayorga, quien esta mañana se hizo presente en el entrenamiento del equipo profesional para recabar mayores antecedentes del incidente con el entrenador del club, Felipe Cornejo.

“No tengo antecedentes. Alguien se cayó, alguien se resbaló, hay un montón de comentarios. Pero no podría afirmar nada”, declaró Mayorga, quien aseguró en latercera.com, una vez que tomó conocimiento del procedimiento de Carabineros con Viana y su posterior implicancia judicial, que “denuncias hay, pero no tengo nada claro”.

“Carabineros tomó la denuncia y está haciendo la investigación respectiva. Nosotros no tenemos antecedentes. Vamos a revisar las cámaras nuevamente para ver si los encontramos”, cerró.