Medio peruano calienta el “Clásico del Pacífico” ante Chile con brutal ninguneo a Sánchez y Brereton: “Una total estafa”

Una provocadora columna de opinión fue la que publicó esta semana un medio peruano, que en la previa al duelo clasificatorio entre Chile y Perú en el estadio Monumental, realizó un brutal ninguneo a algunas figuras nacionales, como Ben Brereton y Alexis Sánchez, a quienes calificó de “una total estafa” y “choclón”.

Ad portas al partido de este jueves en el recinto de Macul (21:00 horas) fue que el diario Trome, en su sección “Pisa Pelota”, aseguró que la selección dirigida por Juan Reynoso puede acabar con la racha de derrotas sufridas en Santiago por Clasificatorias, principalmente por la poca renovación del equipo chileno, la veteranía de sus principales figuras y el escaso vuelo internacional de sus seleccionados más jóvenes.

Las críticas a Brereton y Sánchez

“Nuestro rival de toda la vida es Chile y nos cuesta sacar resultados en Santiago: Podemos con la mala racha”, titula la columna de opinión de “El Bombardero”, el personaje detrás de los brutales cuestionamientos en contra de Sánchez, Brereton y otros seleccionados nacionales.

En el caso del tocopillano, la publicación asegura que su edad lo perjudica de cara al “Clásico del Pacífico”.

La falta de gol se torna crítica en la “Roja”

“No pensemos que ahora el choclón (veterano) Alexis Sánchez nos va a pintar la cara. Cuando la rompía en River (Plate), Udinese. Barcelona, Arsenal, (Manchester) United o Inter (de Milán) nunca fue problema. Era uno más en la ‘Roja’ ante la blanquirroja. ¿Y por qué? Le tiene terror a la patada. Hay que mirar YouTube cuando el ‘León’ (Carlos) Zambrano con pelota y todo lo mandó a los paneles de oriente, en Santiago. No le sacaron ni amarilla. Desaparecido del mapa”, afirmó el medio peruano, quien no tuvo mejores conceptos para el delantero británico-chileno.

“Ese ‘inglés’ Ben Brereton es un carrito chocón de aquellos. Tanto así que es pan con relleno en el Villarreal de España, donde no ha anotado un gol en 8 partidos, ni en el debut de la Europa League. Lo ponen en los descuentos para que haga tiempo siendo ‘9′. Una total estafa”, sentenciaron.

De otros seleccionados, como Gary Medel o Charles Aránguiz, tampoco tuvieron mejores conceptos, ya que en sus casos aseguraron que ellos no “marcan la diferencia” en la Roja.

“Esos están ahí porque no tienen recambio generacional. Y la edad pesa. La experiencia es fundamental, pero no en sillas de ruedas. Y no va a ser...”, finalizaron.