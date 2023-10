Rodrigo Pérez estalla contra jugadores de Unión Española que se tomaron una selfie en pleno partido: “Es una falta de respeto”

Duras críticas tuvo este miércoles el exfutbolista y seleccionado nacional, Rodrigo Pérez, quien tanto en sus redes sociales como en conversación con un medio de prensa nacional cuestionó a dos futbolistas de Unión Española, quienes estando en el banco de suplentes del club hispano decidieron tomarse una selfie en medio del partido que perdieron por 3-1 ante Coquimbo Unido.

La inusual imagen quedó registrada el pasado sábado 7 de octubre, en la transmisión de TNT Sports del partido disputado en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, sobre los 23 minutos y cuando un futbolista hispano, el defensor Valentín Vidal, se encontraba en el piso luego de un choque sufrido en el césped del recinto coquimbano.

La queja de Rodrigo Pérez

Los protagonistas del momento fueron el arquero juvenil Alonso Montecinos y el defensa José Tiznado, quienes ajenos a la lesión de su compañero en cancha, decidieron tomarse una selfie que desató la indignación del actual instructor infanto-juvenil en la Conmebol.

“Es una falta de respeto a la institución, al entrenador, al fútbol. Ver una imagen así es como que realmente no les importa, independiente del equipo”, reconoció Pérez en lun.com, quien ya en su cuenta de la red social X había alertado el fin de semana de la gravedad del hecho.

“Súper metidos en el partido. ¡Qué tienen en la cabeza estos niños! De mal en peor”, escribió en TwitterX.

“Me da lo mismo lo que estaban haciendo, pero es no estar preocupado de sus compañeros y del esfuerzo que están haciendo. En lo personal, tuve de referentes a entrenadores que más que aprender de fútbol, me educaron. A mí me hizo debutar Manuel Pellegrini. Y me pongo en el caso de él. ‘¿Qué posibilidad tendría yo de entrar con un celular estando él?’. O sea, no jugaba nunca más y desaparecía del mapa”, reflexionó el deportista, quien lamentó que “más allá de si tienen sanción o no” los futbolistas de Unión Española, es “desafortunado que no tomen conciencia” de su profesión.

“Más allá de si tienen sanción o no, es desafortunado que no tomen conciencia de lo que están viviendo, en este caso, trabajando en un club profesional. Son otras generaciones, muchas redes sociales, mucha tecnología, pero no por eso se va a perder el interés por el fútbol y lo que entretenga”, agregó.

En la misma línea, el exárbitro FIFA Cristián Julio expuso en el medio de circulación nacional que tanto Montencinos como Tiznado bien pudieron haber sido sancionados por cometer una infracción al reglamento del fútbol profesional.

“Los dispositivos que se pueden utilizar por parte del cuerpo técnico son para tener datos de la actividad del juego para tomar una decisión táctica. Sin embargo, esto se aplica al estamento técnico, no de jugadores. Siempre que un futbolista contraviene la regla al utilizar algo que no está contemplado, como un dispositivo electrónico, el árbitro debe solicitar que se quite o retire el artefacto. Este jugador debió ser amonestado, ya que tiene la obligación de conocer el reglamento y saber lo que no está autorizado a ingresar al juego o a la banca”, concluyó.