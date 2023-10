Alexis Sánchez defendió su labor táctica ante Perú y le dio un tirón de orejas al estadio Monumental: “La cancha no me favorecía”

Pese a que en varios de los programas deportivos del país su actuación no fue bien evaluada anoche por comentaristas y exfutbolistas, Alexis Sánchez defendió su presentación en el triunfo 2-0 de Chile ante Perú.

Lo hizo una vez finalizado el encuentro, y en la zona mixta del estadio Monumental, donde si bien reconoció no haberse sentido cómodo en su función de 9 en la delantera de la Roja, acusó que la cancha del reducto de Macul no estuvo a la altura de un duelo clasificatorio a un Mundial.

Me gusta jugar más de frente al arco, pero es un rol que me toca ahora y tienen que aprovechar los de atrás. — Alexis Sánchez

Los argumentos de Alexis Sánchez

“Yo me siento bien, solamente que están acostumbrados a verme de frente al arco y ahora, el que entiende de fútbol, sabe que jugar de espalda y con una defensa cerrada, es difícil para mí como 9″, reveló Sánchez.

“Yo no soy un 9, pero trato de ayudar al equipo”, agregó el Niño Maravilla, quien pese a reconocer que “me gusta jugar ahí”, aseguró que “en Italia los campos son mucho más grandes, la cancha es mucho más linda y acá las canchas no están muy buenas”.

“Esta vez toca correr, pero hay jóvenes que tienen muchas ganas, todos vieron que entraron y lo hicieron de la mejor forma. Es importante sumar, seguir creciendo como selección”, prosiguió el delantero de Inter de Milán, quien justificó su actuación ante Perú en que “me gusta jugar más de frente al arco, jugué toda mi vida de frente, pero jugar de espaldas al arco, el que jugó de 9 va a entender”.

“Es un rol en el que me toca ayudar a los de atrás, les digo que aprovechen los espacios que les dejo, como a (Diego) Valdés (autor del primer gol de Chile). Fue un partido muy cerrado, ellos estaban muy atrás, y los espacios y la cancha no me favorecían”, concluyó.

