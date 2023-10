“Eso no cambia nada”: Rafael Olarra le puso punto final a la polémica por ninguneo de Claudio Bravo

Rafael Olarra aseguró esta semana, en la previa al partido de Chile y Perú por las Clasificatorias mundialistas, haber superado la polémica que mantuvo hace algunos días con el arquero Claudio Bravo, quien luego de enterarse de los cuestionamientos que hizo el retirado futbolista y actual comentarista deportivo a su marginación de la selección, lo ninguneo por haber jugado menos de 400 minutos en su paso por el fútbol español.

En su momento, Olarra había justificado en su espacio de ESPN la decisión de Berizzo de descartar a Bravo de la Roja debido a que el arquero nacional no quiso jugar los partidos amistosos ante Cuba, República Dominicana y Bolivia. Algo que no calló nada de bien en el arquero.

La aclaración de Rafael Olarra

“Tú lo pasas como si fuese sin importancia que se niegue a venir cuando él estime conveniente. No es así, no importan las fechas (...) Berizzo puede tener otra opinión. Negarse es complicado, no es cuando tú quieres. La selección es siempre y eso tiene un valor”, señaló en la ocasión Olarra.

Por su parte, y luego de publicar en redes sociales una dura respuesta al exdefensor chileno, Bravo abordó la polémica en conversación con TVN.

“Si hubiese sido otra persona, lo dejo pasar. Pero cuando tú le abres las puertas de tu casa a alguien, las puertas de tu club a alguien, lo llevas al estadio para que disfrute del fútbol, tiene que existir cierto grado de agradecimiento”, dijo.

Tras estas declaraciones fue que Olarra decidió ponerle punto final a la discusión, y en conversación con adnradio.cl aseguró que “para mí, por lo menos está superado lo de Claudio Bravo”.

“Son temas que se tienen que entender. Hay una opinión de lo que me tocó vivir, y que va con un peso de la historia de uno y que cada uno lo tome como quiera tomarlo”, sinceró el rostro de ESPN, quien explicó que la polémica disputa con Bravo “no cambia nada la tremenda admiración que siento por él”.

“Ha sido el arquero más importante en la historia del país, aunque lo trascendente ahora es hablar de la selección”, dijo Olarra, quien expuso que los duelos ante Perú y Venezuela, si bien serán complicados son “abordables en esta fecha doble” de las Clasificatorias.

“Son rivales abordables en esta fecha doble, donde se pueden sacar grandes réditos”, señaló.

“Necesitamos asfixiar al equipo peruano. Debemos generar ataques explosivos, rápidos y con un error que se pueda generar atrás. Además, con Perú hemos tenido partidos muy complejos de salvar y siento que cada vez están más complejas las eliminatorias. Con Venezuela siempre ganábamos, pero la última vez perdimos allá, así que todo puede pasar”, finalizó.