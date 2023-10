“Es Damián Pizarro, pero no ahora”: Guarello asegura que el “9″ de Colo Colo recién el próximo año podría estar para jugar en la Roja

Con el partido de este martes ante Venezuela a la puerta de la esquina, los nombres de futbolistas chilenos que Eduardo Berizzo debería integrar al proceso mundialista de la selección nacional han abundado, y uno de ellos, el juvenil delantero de Colo Colo, Damián Pizarro, ha sido de los más nombrados por hinchas y usuarios de redes sociales.

Precisamente de ese tópico fue que este fin de semana comentó el periodista deportivo Juan Cristóbal Guarello en su streaming “La hora de King Kong”, donde si bien fue enfático en asegurar que el ariete del Cacique tiene condiciones para futuras convocatorias al equipo de Eduardo Berizzo, aún está muy inmaduro para convertirse en el “9″ de la Roja.

El pronóstico de Juan Cristóbal Guarello

En una de sus ya habituales interacciones con sus seguidores del Live fue donde Guarello dejó en evidencia que nombres como los de Diego Valencia, Ronnie Fernández, Ángelo Henríquez o Junior Fernández, entre varios que citaron sus fans, no tenían chances de integrarse al seleccionado chileno. Incluso el del propio Pizarro, quien a juicio del periodista “está bien para la Sub23″, que jugará en los Panamericanos 2023, pero no tiene nada que hacer en los encuentros que este año juegue Chile en las Clasificatorias.

“Entonces, cabros. Pa’ tirar cualquier nombre. ¡Damián Pizarro! ¿Vieron los dos últimos partidos de Damián Pizarro? Damián Pizarro está bien en la Sub23, vamos a ver cómo anda en los Panamericanos. Pero Damián Pizarro hoy, como ‘9′ de la selección. Si Colo Colo está tercero, poh. Entonces de repente la gente se enceguece”, aseveró el también rostro de Canal 13, Direct TV y radio Agricultura.

“Con Damián Pizarro a la cabeza”: Berizzo entrega nómina de la selección para los Panamericanos Santiago 2023

Sin embargo, el periodista también fue enfático al momento de evaluar al colocolino y sus opciones de llegar en algún momento a la Roja.

“Es Damián Pizarro, pero no es ahora. Damián Pizarro no es Marcelo Salas, no es Alexis Sánchez, no es el jugador que le pasaste una camiseta de titular y en el debut ya te dijo que era distinto”, dijo.

“Para eso, él tiene que...”: Valdivia le recomienda a Damián Pizarro hacer un cambio radical para ser el próximo “9″ de Chile

“A muchos por ahí les arde”: la particular respuesta de Damián Pizarro a quienes criticaron que le retiraran su castigo en Colo Colo

“Igual es cabrito, tiene 18 años. Damián Pizarro, tal vez el próximo año esté y sea fijo, pero todavía tiene mucho por mejorar. Así que hay que ver. Yo creo que evidentemente que Berizzo está preso de los resultados, y si el martes le va mal con Venezuela se le va poner pesadísima la pista, como están a la vuelta de la esquina los Juegos Panamericanos y la próxima fecha de las eliminatorias, en noviembre, no se va mover, evidentemente quedaría muy complicado si pierde”, finalizó.