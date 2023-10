Presidente de San Felipe quedó indignado con sus jugadores: “Quisiera entrar al vestuario y cag*** a trompadas a todos”

Con indignación reaccionó el presidente de Unión San Felipe, Raúl Delgado, al cierre de la temporada regular de Primera B de su club, que tras caer por 1-0 ante Deportes Puerto Montt, en la última jornada del torneo, sumó un sólo triunfo en las 10 fechas finales del campeonato de ascenso.

Una crisis que a pesar de tener al cuadro de la Quinta Región en los playoffs del torneo -enfrentarán a Santiago Wanderers en la primera fase por el segundo cupo para subir a Primera División-, no fue suficiente para calmar la rabia del mandamás del club, quien incluso aseguró este fin de semana en conversación con radio Aconcagua, que “quisiera entrar al vestuario y cag*** a trompadas a todos” los jugadores y cuerpo técnico.

La indignación de Raúl Delgado

La molestia de Delgado radica en el poco compromiso que ha detectado en los futbolistas de su institución, quienes en las últimas 10 fechas pasaron de ser uno de los protagonistas del campeonato de ascenso a un equipo casi eliminado de cualquier posibilidad de subir a la División de Honor.

“La gente que entienda. Por favor, que entienda, y que definitivamente no boludeen más con eso de que uno no quiere ascender”, aseveró el dirigente aconcagüino, quien descartó de plano haber pedido a sus futbolistas dejar de ganar para mantenerse en la serie de ascenso nacional.

“Mira, yo quisiera entrar al vestuario ahí, y cag*** a trompadas a todos. Por que estoy re caliente por como jugaron, esta es la verdad”, afirmó el dueño del club, quien incluso amenazó, en medio de su más que evidente molestia, despedir a una gran cantidad de futbolistas y cuerpo técnico del club.

“¿Sabés la limpieza que voy a hacer acá? Si no existen flaco, y no hablo más porque estoy re caliente, flaco. Los jugadores tiene que ser más profesionales, esta es la realidad. ¡Todos! ¡Todos tienen que ser más profesionales! El cuerpo técnico también”, dijo Delgado, quien reconoció que el futuro del cuerpo técnico “lo analizaremos, yo no descarto nada”.

“El problema es que es un partido, y jugando de esta manera, son dos partidos. Qué querés que te diga. Salvo que le hagamos una transfusión de sangre a ellos y reaccionen, porque la verdad, creo que juego yo y corro más que ellos, que soy un hombre grande”, cerró.