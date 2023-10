Presidente de San Felipe golpeó la mesa y tras amenazar de combos a sus jugadores confirma el despido de su DT

Tal como lo había anticipado hace algunos días, luego de la derrota sufrida ante Deportes Puerto Montt (1-0), y tras ofrecerle combos a sus jugadores y cuerpo técnico, el presidente de Unión San Felipe, Raúl Delgado, confirmó este mediodía la salida del entrenador Juan Manuel López.

Fue a través de sus redes sociales oficiales que el club aconcagüino ratificó la decisión de prescindir el contrato del transandino López y su ayudante de campo, Fernando Javier Marinelli, a días de enfrentar los partidos de la liguilla de promoción a Primera División, ante Santiago Wanderers.

Sin DT para definición en Primera B

“El Club Deportivo Unión San Felipe comunica oficialmente que se dió por finalizada la relación contractual con el cuerpo técnico del primer equipo”, publicó el cuadro de la Quinta Región en sus plataformas digitales, que de todos modos agradeció a López y Marinelli por su trabajo en el plantel profesional.

“Agradecemos enormemente a Juan Manuel López y Fernando Javier Marinelli por su trabajo y profesionalismo en todo este período y les deseamos lo mejor para su futuro. En las próximas horas será anunciado el nuevo cuerpo técnico”, expusieron.

Cabe recordar que en las horas previas al despido de la dupla López-Marinelli, y posterior al último encuentro disputado por San Felipe en el campeonato de Primera B, donde cayeron por la cuenta mínima ante el descendido Puerto Montt, Delgado afirmó en conversación con radio Aconcagua que “quisiera entrar al vestuario y cag*** a trompadas a todos” los jugadores y cuerpo técnico, debido a la ostensible baja de rendimiento del equipo en las 10 fechas finales del torneo.

Una victoria en una decena de encuentros que colmaron la paciencia del periodista argentino, quien en la entrevista radial afirmó que no descartaba la opción de hacer cambios en la banca aconcagüina, tal como aconteció, en la previa al partido frente a Wanderers.

San Felipe anunció el despido de su DT en sus plataformas sociales. Fuente: TwitterX @USanFelipeSADP.

“La gente que entienda. Por favor, que entienda, y que definitivamente no boludeen más con eso de que uno no quiere ascender (...) yo quisiera entrar al vestuario ahí, y cag*** a trompadas a todos. Por que estoy re caliente por como jugaron, esta es la verdad (...) ¿Sabés la limpieza que voy a hacer acá? Si no existen flaco, y no hablo más porque estoy re caliente, flaco. Los jugadores tiene que ser más profesionales, esta es la realidad. ¡Todos! ¡Todos tienen que ser más profesionales! El cuerpo técnico también”, puntualizó.