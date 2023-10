Mujer denuncia ante el Congreso Nacional haber sido víctima de una violación masiva por parte de una decena de cadetes de Cobreloa

La Comisión de Deportes de la Cámara Baja del Congreso Nacional decidió oficiar a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), a la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), y a los ministerios de Deporte, Justicia, y Equidad de Género, para que investiguen la denuncia que realizó en la sesión de este martes una joven en contra de una decena de futbolistas de las cadetes de Cobreloa, a quienes acusó de haberla abusado sexualmente en septiembre de 2021.

Fue en la sesión ordinaria de este martes de la comisión parlamentaria donde se presentó el caso, en el que la mujer aseguró haber sido ultrajada por entre unos ocho a 10 jugadores del cuadro minero “en la residencia para juveniles del club, en Calama”, según indicó El Mercurio.

La denuncia contra Cobreloa

“En la sesión de ayer en la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados, la joven de iniciales V.J.N.V. denunció haber sido violada por 8 o 10 jugadores cadetes de Cobreloa en una fiesta realizada el 18 de septiembre de 2021″, relató el medio nacional, que además “narró los hechos de manera telemática y a rostro cubierto”, como pudo averiguar Publimetro.cl.

El testimonio de la víctima quedó registrado en el acta de la sesión parlamentaria (“analizar las denuncias realizadas por violencia y abuso sexual dentro del Club de Deportes Cobreloa”), y tal como averiguó Publimetro.cl, este fue calificado de “muy crudo” por parte de varios presentes en la sesión.

En la presentación de la denuncia ante los parlamentarios también estuvo presente la madre de un juvenil del cuadro loíno (María Elena Saavedra), quien ratificó la acusación de la joven, que al momento del ataque sexual tenía 18 años; el abogado Rodrigo Toledo, y Paola Gutiérrez, según consigna el reporte de la sesión 58 de la comisión.

“Mi familia no me creyó, no me apoyaron. La PDI influyó mucho, porque me decían que como eran figuras públicas tenían mejores abogados que yo, y que era poco probable que yo ganara”, fue parte del relato de la víctima, quien incluso reconoció que tras el delito “me fui de mi casa, porque era mucha la presión que tenía de que no siguiera (con la denuncia)”.