“Todo es sospechoso”: Guarello lanza teoría conspirativa tras expulsión de Marcelino

El periodista deportivo Juan Cristóbal Guarello se refirió a la expulsión que sufrió el jugador de la selección chilena Marcelino Núñez durante la derrota por tres goles a cero frente a Venezuela por las Clasificatorias al Mundial 2026, dando a entender que podría haber sido intencional, con el fin de beneficiarse con las apuestas.

Así lo dio a conocer el rostro de Canal 13 en su cuenta de Tik Tok, donde comentó en vivo el encuentro frente a la Vinotinto, selección que quedó de manera parcial, en el tercer lugar de la tabla de posiciones.

“Lo de Marcelino amerita una investigación, amerita una investigación, no puede ser, porque dijo ‘quiero que me echen, quiero que me echen’, no puede ser, ayayay. ¿Cuánto queda de este sufrimiento?”, indicó en su canal ‘La Hora de King Kong’, consignó Bío Bío.

Guarello sospecha sobre eliminación de Marcelino

Incluso, al leer un comentario de sus seguidores, habló de una millonaria apuesta que habría realizado el jugador del Norwich de Inglaterra.

“¿Cachai lo que pasa con las apuestas? Acá dicen que Marcelino apostó un millón de dólares a la expulsión, todo es sospechoso”, añadió.

Finalmente, lamentó la actitud de Marcelino, por dejar a La Roja en una clara desventaja, jugando de visita.

“Lo que hizo Marcelino no lo hace ni Messi, ni Neymar se atreve a hacer eso, no se agranda ni Neymar tanto, ni Cristiano en la liga árabe se atreve a hacer eso, qué horror”.

La expulsión de Marcelino Núñez fue por tocar con su dedo índice el pecho del árbitro brasileño, en reclamo por un cobro, ganándose la tarjeta roja. Esto, por tocar el cuerpo del juez en tres ocasiones y de manera provocativa.