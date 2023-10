“Me parecería vergonzoso”: Barticciotto revela que en la ANFP ya no quieren a Berizzo y los motivos por los que no lo han despedido

Nuevos antecedentes entregó anoche en el programa “F90″, de ESNP Chile, el exfutbolista y actual comentarista deportivo, Marcelo Barticciotto, quien aseguró que tras la desastrosa derrota sufrida por la selección en Venezuela (3-0) los directivos de la ANFP le bajaron el pulgar a la continuidad de Eduardo Berizzo en la banca nacional, pero que al final debieron resignarse a seguir con el deté argentino.

La sorpresiva declaración del referente e ídolo de Colo Colo llegó cuando en el panel de comentaristas del programa del canal deportivo conducido por el periodista Francisco Sagredo analizaban las exigencias que deberá cumplir el estratego de la Roja en los próximos partidos de Chile en las Clasificatorias, ante Paraguay y Ecuador (en noviembre de este año), luego de la histórica derrota sufrida ante la selección llanera.

Las dudas de Barticciotto

“Lo peor de todo es que se ha filtrado, yo no sé si será verdad o mentira, desde adentro de la ANFP, que supuestamente lo querrían echar”, inició el también comentarista de radio Cooperativa.

Sus dichos provocaron el asombro entre los demás panelistas, quienes no daban crédito a que dicha información hubiera salido desde la propia interna del ente rector del fútbol profesional a pocas horas de la caída en Maturín.

“Pero no lo echan por un tema de la indemnización. Y porque no tienen dinero para contratar a otro técnico”, prosiguió el naturalizado chileno, quien calificó esa situación como “el colmo”, considerando que la señal que se da a la opinión pública es que ya no le tienen confianza al trabajo de Berizzo.

“Ahora, sería el colmo eso. Porque al final te estás quedando con alguien que no quieres, que estás convencido que no es el técnico para tu selección, por un tema de plata”, concluyó.

“Eso me parecería vergonzoso. Y eso es lo que se dice. Me parecería vergonzoso”, finalizó.