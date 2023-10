¿De salida? Dan cuenta de los nombres de DT que representantes le tienen a la ANFP para cambiar a Berizzo en la Roja

La histórica goleada sufrida este martes ante Venezuela en el estadio Monumental de Maturín (3-0), que dejó a la selección chilena fuera de puestos de clasificación directa al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, puso definitivamente en la cuerda floja al entrenador de la Roja, Eduardo Berizzo.

Esto, porque tras concretarse la debacle chilena ante el cuadro llanero, salieron a la luz una serie de informaciones de periodistas y comentaristas deportivos, quienes entregaron detalles de los nombres que algunos representantes la habrían acercado a los dirigentes de la ANFP para reemplazar al argentino.

Los reemplazantes de Eduardo Berizzo

Una teoría que planteó el rostro del programa “Los tenores”, de radio ADN, Danilo Díaz, quien aseveró que hace ya un buen tiempo “vienen empujando que quieren poner otro entrenador” en Juan Pinto Durán.

“La realidad, los hechos, la fuerza de los hechos y quienes vienen empujando que quieren poner otro entrenador. Yo creo que hay representantes que quieren poner a un entrenador. Vimos cómo se operó en el amistoso ante Paraguay en marzo”, afirmó el periodista, quien insistió en que a estas alturas ya se especula con nombres concretos de técnicos que los agentes desean instalar en la selección nacional.

“A mí me llamó la atención en el partido ante Colombia y ante Perú, donde la gente igual pedía la salida del entrenador. Ahí hay un punto, no sé si de no retorno, pero va a requerir de una enorme convicción del directorio de la ANFP. Vienen los Panamericanos donde el entrenador ha hecho una apuesta”, indicó.

La preocupación de Díaz encontró eco en otro de los comentaristas deportivos de programas chilenos, Claudio Borghi, quien incluso fue más allá que el periodista al aportar los nombres de entrenadores que en un futuro cercano podrían llegar a dirigir a la Roja, ante la casi inminente salida de Berizzo, cuyo contrato con la selección finaliza en septiembre de 2025.

“No sé después de este resultado lo que irá a pasar con Berizzo. Pero ya se dice que si no sigue, irán a buscar a dos extranjeros que son los que más suenan acá”, reconoció el Bichi en conversación con radio Continental de Argentina, emisora en la que explicó además que si los candidatos no son chilenos es porque “se tiene el pensamiento (en Chile) que los (técnicos) de afuera son más futbolizados”.

“Surgen buenos entrenadores, pero se les piden resultados de inmediato. Al no encontrarlos, son echados y se pierde la jerarquía que pueden lograr en dos o tres años. Se tiene el pensamiento que los de afuera son más futbolizados, con más carácter”, señaló.

“Los nombres que suenan acá son los del Flaco (Ricardo) Gareca, de gran paso en Perú; y el otro es (Gustavo) Quinteros, el técnico de Colo Colo, que es argentino-boliviano”, puntualizó Borghi.