Vidaurre queda cuarto en la prueba de ciclismo de ruta y se gana el corazón de los hinchas: “Nos quitaron la medalla por la conchetu***”

Martín Vidaurre, el joven pedalero chileno de 23 años, estuvo este domingo a un paso de convertirse en doble medallista panamericano, sin embargo, en el sprint final de la gran prueba de ciclismo de ruta cedió su ilusión al ecuatoriano Jonathan Narváez, el argentino Eduardo Sepúlveda y el uruguayo Antonio Fagundez.

Una prueba donde si bien Vidaurre no es de los exponentes tradicionales de Chile, porque lo suyo es el Mountain Bike, dejó en claro que el ciclismo nacional sumó a una figura de exportación mundial.

Ya le había dado una presea de plata al país en el Mountain Bike Cross Country (primera medalla de los juegos), y sus ilusiones de cara a una inédita medalla en ruta fueron destacadas durante su trayecto por miles de compatriotas que lo acompañaron en todo el recorrido. Un apoyo que Vidaurre agradeció una vez que cruzó la meta en cuarto puesto.

La pena de Vidaurre en los Panamericanos 2023

“Es súper difícil, yo estaba aprendiendo acá, di una vuelta solo, intenté buscar la fuga, intenté hacer de todo más o menos bien, venía con unos calambres desde la vuelta cinco, y al final. ¡Me faltó nada!”, se lamentó el pedalero nacional, más que por consagrarse en el podio, por la decepción que, a su juicio, le dio a los hinchas chilenos que durante todo el recorrido lo apoyaron.

“El público impresionante. Impresionante la cantidad de gente, creo que el Mountain Bike faltó un poquito más, y ahora impresionante. Nunca me había tocado vivir algo así, pero la verdad es que estoy súper enojado. ¡Porque teníamos la medalla! ¡Teníamos todo pa’ hacerla de oro! Me faltó un poco más de experiencia, no sé”, explicó.

“Pero los ecuatorianos eran dos, venían trabajando, venían guardando. Yo tuve que hacer mucho esfuerzo al principio pa’ irme solo, llegar a la fuga, más encima después aguantar la fuga. Y al final nos quitaron la medalla por la conchetu***”, sinceró Vidaurre, quien si bien debió enfrentar variados problemas en el cierre de la competencia, evitó culpar al resto para asumir que le faltó algo más para obtener una medalla.

“Hubo un enredo ahí, que no sé quién se metió por la derecha, y si no hubiese pasado yo venía listo. ¿Falto comunicación? No, si aquí no hay comunicación con el resto. Faltó, no sé, por ahí creo que hubo una caída del Puma (José Luis Rodríguez), que se cayó al principio. Lamentable esa caída, porque el Puma era la carta, es el jefe del equipo, yo acá vengo a aprender de mis compañeros. Fue un trabajo en equipo, yo simplemente le puse los huevos aquí, al final, pero puajjj, no sé, todavía me cuesta asimilar todo. ¡Pero teníamos la medalla ahí!”, declaró.

“Me da lo mismo haber competido con los mejores exponentes del mundo, porque mira toda la gente. Era pa’ la medalla. Me da una pena tremenda, de nuevo, pero hay que seguir aprendiendo. E insisto, tremendos todos (los hinchas), creo que el ciclismo tiene que seguir adelante, tenemos que seguir apoyando el deporte. Ha sido una fiesta tremenda, sacrificamos mucho, yo por mi lado también, y fue muy bonito ver el cerro lleno de gente, acá todas las calles. Y de nuevo, me da una pena tremenda quedar cuarto”, finalizó.