“Eso me encanta”: clavadista canadiense que se hizo viral por sus bailes en TikTok se despide de los Panamericanos agradecido de los chilenos

From the heights of the diving board to TikTok trends! 🌊📲 Meet Bryden Hattie from Canada, diving star, TikTok sensation, Y LA CHEESE! 🧀💓 • ¡Desde las alturas del trampolín hasta las tendencias de TikTok! 🌊📲 Conoce a Bryden Hattie de Canadá, estrella de clavados, sensación en TikTok, ¡Y LA QUESO! #PanamSports #Santiago2023 #JuegosPanamericanos #Trending #Canada #BrydenHattie