Habla el responsable del bochorno en la marcha de Santiago 2023: “Llevo 15 años en esto y es primera vez que me pasa”

Es el gran bochorno de los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Un error en la medición del trayecto de la marcha femenina obligó a anular los tiempos correspondientes de las participantes, lo que conlleva distintos inconvenientes para las deportistas.

Una vez que se hizo público este papelón, la organización de Santiago 2023 rápidamente se pronunció al respecto y entregó el nombre del responsable.

“El experto comisionado por APA, señor Marcelo Ithurralde, no estuvo certero en las mediciones de los recorridos que debían realizar las atletas”, manifestó la corporación dirigida por Harold Mayne-Nicholls, a través de un comunicado.

El aludido Marcelo Ithurralde sacó la voz y asumió por completo la responsabilidad de los hechos. “Llevo 15 años en esto y es primera vez que me pasa”, declaró el encargado técnico en El Mercurio.

“Me equivoqué. Yo no vi… yo tenía las marcas realizadas, había varias… era de noche y puse mal la marca, ese es un error mío”, continuó.

Ithurralde insistió en su punto y expresó: “Soy el responsable, no le den más vueltas. No le podemos echar la culpa a otro si yo no chequeé lo que hizo la gente que colocó los conos, fue culpa mía”.