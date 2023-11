Martina Weil: “Escuchando historias como la de Santiago Ford, me doy cuenta que yo lo he tenido todo”

La atleta Martina Weil, una de las grandes estrellas del Team Chile en los Juegos Panamericanos 2023, realizó una declaración cargada de empatía y sinceridad, tras conquistar la medalla de oro en los 400 metros.

Cuando se encontraba brindando sus primeras impresiones por su presea dorada ante la prensa presente en el Estadio Nacional, a Martina le preguntaron por lo que significa contar con el apoyo de sus padres Gert Weil y Ximena Restrepo, dos figuras consulares del atletismo, en este tipo de circunstancias. Ahí vino su profunda declaración.

“Qué tremendo regalo el que tengo. La verdad es que escuchando historias como la de Santiago Ford, me doy cuenta que yo lo he tenido todo”, expresó la deportista chilena de 24 años, citando el caso del atleta chileno nacido en Cuba, quien conquistó la medallista de oro en el decatlón.

Por lo mismo, Martina Weil recalcó lo siguiente sobre su triunfo en los 400 metros femeninos de Santiago 2023: “Esto es fruto del esfuerzo y todo, pero yo sé que he tenido mucha suerte, he sido muy afortunada en todo lo que me ha pasado y todas las experiencias que he tenido”.

Cabe recordar que el oro de Martina Weil se convirtió en la octava medalla dorada del Team Chile en lo que va de Juegos Panamericanos Santiago 2023, sumándose a Santiago Ford (atletismo-declatón), Lucas Nervi (atletismo-lanzamiento del disco), Francisca Crovetto (tiro skeet), Emile Ritter (esquí náutico), Antonia Liewald e Isidora Niemeyer (remo), cuatro sin timonel femenino (remo) y cuatro sin timonel masculino (remo).