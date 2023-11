Steven Gerrard se suma a CR7 y también se lanza contra Piero Maza: “Perdimos contra el árbitro”

Piero Maza, árbitro chileno que recientemente dirigió un partido entre Al Nassr y Al Ettifaq en el fútbol de Arabia Saudita, ha sido duramente criticado por figuras de talla mundial que estaban involucradas en dicho encuentro. Primero fue Cristiano Ronaldo y después Steven Gerrard.

CR7, estrella del Al Nassr, en plena cancha expresó su molestia con el desempeño de Maza e incluso pidió un cambio de juez, en una imagen que dio la vuelta al mundo. Mientras tanto Gerrard, actual DT del Al Ettifaq, emitió duras declaraciones contra el réferi chileno.

El histórico inglés dijo que el resultado del partido, derrota 1-0 de su elenco, pasó directamente por el cometido de Piero Maza.

“Me pareció un partido fantástico, emocionante de principio a fin. Pero el juez tuvo mucho que decir sobre el resultado del partido. Enhorabuena al Al Nassr, un buen equipo con buenos jugadores y un buen entrenador. Les deseamos suerte en el futuro. Nosotros no perdimos contra el Al Nassr, esta noche perdimos contra el árbitro, desafortunadamente”, manifestó el ídolo del Liverpool.

En específico, Gerrard criticó duramente a Maza por la expulsión de su dirigido Ali Abdullah Hazzazi, por lo que él consideró que era una denominada “falta táctica”.

“Me convertí en profesional en 1997 y nunca había visto una decisión tan mala como esa. El silbante dijo que había expulsado a mi jugador por la reacción de los jugadores del Al Nassr, así que si ese es el caso”, declaró.

“He visto miles y miles de partidos. Jugué mil partidos, eso en el fútbol se llama falta táctica profesional. No era peligroso. No fue malicioso y no fue agresivo. Eso no es una tarjeta roja, en cualquier partido de fútbol, en cualquier país, en cualquier nivel es una tarjeta amarilla”, complementó.