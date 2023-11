“Problemas internos que no deberían existir”: revelan los motivos que llevaron a Endler a retirarse de la Roja

Un terremoto mayor se vive en la selección femenina de fútbol, a raíz de una mala planificación que llevará a la Roja a jugar la final de Santiago 2023 con una arquera improvisada y con el reciente anuncio de retiro de Christiane Endler.

Sobre esto último, el empresario Edgar Merino, agente de Tiane, contó detalles acerca de los motivos que llevaron a su representada a retirarse de la Selección.

En primer lugar, el representante descartó que la arquera del Lyon haya tomado dicha decisión por las críticas que recibió en los últimos días, sobre todo por su mala actuación ante México en Sausalito.

“Para mí, Christiane es la deportista más autoexigente y autocrítica que yo he conocido. Ella es la primera crítica hacia su persona, así que no pasa por las críticas”, sostuvo Merino en conversación con ESPN.

Tras ello detalló que “pasa por las malas gestiones que se han venido realizado desde hace tiempo en la selección femenina y que lamentablemente han desembocado en esta decisión. Fue una decisión que, si bien ella venía meditando, siguen los problemas internos que no deberían existir”.

En la misma línea, el agente de la mejor futbolista chilena de la historia comentó lo siguiente: “A mí no me parece lógico que el local, el único equipo que tiene condición de local, tenga que viajar todos los días en bus, que muchas veces lleguen después del partido a las 1 o 2 de la madrugada a Santiago y que no tengan descanso suficiente. En el partido contra México llegaron directamente, si poder calentar. Ese tipo de cosas no pueden pasar en una selección que se hace llamar profesional”.

“¿No se podía hacer la gestión por conseguir unas canchas en condiciones en Viña o Valparaíso? ¿Era tan difícil? Para mí no era tan difícil. Entonces, ese tipo de decisiones, finalmente, son las que a una jugadora como Christiane van frustrando. Son decisiones que se pudieron haber evitado”, complementó.