“Me pareció divertido”: Martina Weil no se ofendió con titular “Ricitos de oro” publicado por un medio

La atleta Martina Weil se convirtió en una de las grandes alegrías para Chile en los Panamericanos 2023, donde obtuvo medalla de oro en los 400 metros planos y logró convertirse en una de las figuras más destacadas de la importante fiesta deportiva.

Por lo mismo, fue invitada esta mañana de martes al Buenos días a todos de TVN, para hablar de su participación en el campeonato y la polémica que se produjo cuando una organización feminista apuntó como “misógeno” a un conocido medio nacional, por informar el triunfo de la joven con el titular “Ricitos de oro”.

Rechazamos la misoginia en la portada de @ElMercurio_cl ante el triunfo de atleta chilena #MartinaWeilRestrepo, ayer en la competencia por los 400 mts.



Lejos de lo postulado por la “Red Chilena contra la violencia hacia las mujeres”, Martina expresó que no solo sintió que la estuvieran pasando a llevar, sino que además le gustó el titular del conocido diario.

“Nunca sentí que me estaban tratando como niñita. Me pasa que por un lado el lenguaje es súper importante, pero en este caso, siento que mis rulos son parte de mi personalidad, identidad y me pareció divertido”, admitió según consignó el portal de 24horas.

“Siento que hace más alusión a que soy crespa y de oro porque salí primera”, reflexionó la joven. Pero también, reconoció que más risa le dio cuando su peluquera vio la portada y le mandó un mensaje diciendo que “por fin alguien aprecia mi trabajo”,