“Ricitos de oro”: El titular sobre Martina Weil que sacó ronchas en organización feminista

“Rechazamos la misoginia en la portada de @ElMercurio_cl ante el triunfo de atleta chilena #MartinaWeilRestrepo, ayer en la competencia por los 400 mts”, con esas palabras la organización feminista Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres criticó el titular “Ricitos de oro” que dedicaron a la atleta de pelo ondulado que ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

“La deportista ganó el oro para Chile en los #JuegosPanamericanos2023 convirtiéndose en una referente para niñas y mujeres”, indicaron.

[ Martina Weil defendió a Isidora Jiménez tras crítica de Solabarrieta : “Si se meten con la Isi, se meten con el atletismo chileno completo” ]

“Esperamos que medios de comunicación informen SIN ESTEREOTIPOS DE GÉNERO y reconozcan a las mujeres deportistas por su trabajo y no por sus características físicas. Periodistas deportivos, ¡Saca la misoginia de tu línea editorial!”, reclamaron.

Sin embargo, lejos de recibir apoyo, fueron duramente criticadas por hombres y mujeres, quienes consideraron que se trataba de una exageración.

Critican a organización feminista

“Rechazo a @MujeresRed por ver Misoginia donde no la hay, Por hacer creer que hay Misoginia donde no la hay, Y por crear una falsa Misoginia donde no la hay”, “Por dios, por culpa de estos tuits el movimiento feminista esta aun mas desprestigiado. Tengo un poco de pudor y borren ese tuit”, fue uno de los comentarios.

La gran mayoría de los comentarios aclararon que la portada no tenía la intención de realizar un estereotipo de género y valoraron que en el párrafo del costado el diario destacó todas las cualidades deportivas de Martina Weil, quien se lució ganando la prueba de los 400 metros planos y recibiendo la medalla dorada.