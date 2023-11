Gary Medel defiende a Berizzo y lamenta su renuncia: “No lo dejaron trabajar tranquilo y por eso se cansó”

El defensor Gary Medel se mostró muy afectado por la renuncia de Eduardo Berizzo como DT de La Roja, asegurando que no lo dejaron trabajar tranquilo. Todo esto ocurrido tras el partido de Chile con Paraguay en el Estadio Monumental, donde sólo se consiguió un opaco empate.

“Es un momento difícil, por el momento futbolístico, los resultados no se han dado. Es una pérdida grande, ‘Toto’ trabaja de buena forma, ha sacado jugadores nuevos, es lo que querían ustedes (medios de comunicación), la gente. Es lo que somos, hay que trabajar con ello, dar vuelta la situación”, dijo Medel.

Pero esto no quedó ahí. “Estaba viviendo un proceso de recambio, lo que todos querían, se estaba dando de buena forma, hay que esperar un poquito, no es de un día para otro. No lo dejaron trabajar tranquilo y por eso se cansó”, precisó.

“Intentamos, pero no es soportable por la manera como lo tratan en el estadio al profe, no es agradable para él, la gente. Se estaba creando un ambiente feo”, terminó.