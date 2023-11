La Roja ya tiene DT interino: Nicolás Córdova asumirá el cargo para el próximo partido de la selección

Un terremoto se vivió en el mundo del deporte después de que el DT de la Selección Nacional, Eduardo Berizzo, anunció su renuncia tras el empate a cero que se vivió ayer entre Chile y Paraguay.

El entrenador en la conferencia de prensa posterior al partido, dio a conocer su salida citando el desempeño de la roja como principal motivo.

“He hablado recién con el presidente de la Federación y le he manifestado mi deseo de dejar el cargo. Los resultados no han sido los esperados. Es digno reconocer que cuando la cosa no funciona, uno debe saber reconocerlo”, señaló.

Lee más: Berizzo renuncia a la Selección chilena y se sincera: “Es digno reconocer que cuando la cosa no funciona”

El DT interino

Rápidamente comenzaron a sonar nombres como posibles reemplazos, especialmente considerando el partido de este martes 21 de noviembre entre la Selección Chilena y Ecuador en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, Ecuador, válido por la sexta fecha de la clasificatoria a la Copa del Mundo 2026.

La ANFP confirmó esta mañana que el jefe técnico de Selecciones Juveniles, Nicolás Córdova San Cristóbal, tomará la posición de DT de la Roja de forma interina.