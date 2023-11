“Un equipo que no juega a nada, esta es una selección pobre”: Rodrigo Sepúlveda se lanza contra Berizzo y los jugadores de La Roja

Rodrigo Sepúlveda nuevamente vuelve a llamar la atención tras su controversial opinión sobre La Roja tras el empate en el partido de Chile contra Paraguay. De igual manera, el periodista arremetió con todo contra Eduardo Berizzo, quien ayer dejó su cargo como DT de la selección chilena.

“El chileno está caliente, enojado, con rabia y pena por el nivel de la selección. Eso percibí. Les voy a decir mi opinión: lo que vi hoy es la ratificación de lo que vi en el primer partido de Berizzo con la selección chilena”, comenzó diciendo el comunicador.

“Un equipo que no juega a nada, lamentablemente esta es una selección pobre, sin ideas, ni individualidades, que no tiene peso. Una selección que es impacaz de marcar una diferencia como local, que no defiende bien, que no es capaz de manejar la pelota y que no ataca”.

“Chile lo único que tiene hoy son dos atajadas de Cortés. Por lo menos, antes podíamos perder, pero con una selección que demostraba algo. Este equipo es pobrísimo”, expresó con sinceridad en su programa de YouTube.

Asimismo, aseguró que: “Chile es un equipo que da pena, que es vergonzoso. Alexis está perdido en la cancha, Alexis no es un 10 ni un 9. Lo pierde a Alexis, Alexis no es un creador. A Ben lo pone fuera. Este caballero lo sigue poniendo afuera. Una estupidez lo que hace Berizzo, una verdadera estupidez”.

Posteriormente, Sepu hizo un análisis del desempeño de los demás jugadores. “¿Cuántas pelotas le llegaron a Pizarro para combatir? ¿Cuántas veces llegaron los laterales a sacar un buen centro? ¿Qué hizo Echeverria? Si yo voy uno a uno, el mejor de hoy fue Cortés porque nos salvó de perder. ¿Vieron a Paulo Díaz? Comparénlo con el nivel de River. ¿Vieron a Gary Medel? Te regala una amarilla y no puede jugar frente a Ecuador. Uno a uno es doloroso porque Chile no mostró nada. Equipo muy pobre”, sostuvo.

Finalmente, el rostro de Mega se fue contra Eduardo, asegurando que “Berizzo no debe continuar después del partido con Ecuador, porque no tiene nada. ¿Hasta cuándo se le van a dar oportunidades? Ya van cinco fechas y Chile no muestra nada”, cerró.