Gustavo Quinteros aclara que no dice que no a La Roja: “Para mí sería un orgullo”

La semana pasada, la periodista ecuatoriana Majo Gavilanes, dijo que conversó con el técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros y que tajantemente le había dado un portazo a dirigir a la selección chilena. “Tenemos una amistad desde que estuvo en Emelec. Siempre nos mantenemos en contacto. Le pregunté y me dijo: ‘No, no voy a dirigir a Chile’”.

Pero ahora resulta que esto no es del todo cierto en su contexto y enciende las alarmas en el club albo. En conversación con LUN, el argentino aseguró que la reportera “me preguntó si yo iba a dirigir a Chile ante Ecuador en el partido del martes, y por supuesto le dije que no”.

“No me cierro a dirigirla”

“¿Cómo voy a decir que no me interesa dirigir a la Selección Chilena? Es falso que no quiera dirigir a Chile, para mí sería un orgullo, como lo sería para cualquier entrenador. No me cierro a dirigirla”, explicó al medio el DT del cacique.

No obstante sí dejó en claro que actualmente “todo mi esfuerzo hoy está en el club para conseguir los objetivos que tenemos para la última parte del año”.