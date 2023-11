“Cree que lo vinculo a la escudería”: Guarello responde a Claudio Palma por conflictos de interés

Un verdadero duelo de titanes se produjo entre los comentaristas deportivos, Juan Cristóbal Guarello y Claudio Palma. Esto, luego que el periodista de Canal 13 diera a entender que existirían algunos nexos entre algunos relatores de fútbol y representantes de los jugadores.

Debido a ello, Palma explotó, indicando que “cuando se me quiera involucrar con representantes me caliento, porque es mentira. Si fuera cierto tendríamos 15 auspiciadores y todas las semanas a un jugador”, indicó en Radio Futuro.

“Guarello, estás haciendo un daño tremendo, haciéndole creer a la gente, desde el populismo, que nosotros pertenecemos a un grupo de este representante”, se defendió ante las insinuaciones de amiguismo con Fernando Felicevich.

Guarello respondió a Claudio Palma

Sin embargo, ante la réplica de Palma, Guarello le bajó el perfil a la polémica, asegurando que el enojo viene por motivos personales, puesto que él nunca lo habría involucrado ni menos haciendo alusión a su programa radial.

“Palma me increpó en la radio de algo que se habló acá, no en la radio en la que yo trabajo, que es la Agricultura, ni en DirecTV, ni en Canal 13″, dijo desde su canal de Youtube “La Hora del king”.

“Él me dijo que me iba a encontrar cara a cara, lo llamé inmediatamente. Lo llamé inmediatamente y saluda... y ahí el Negro cree que yo hablo de su programa en la Radio Futuro, que yo nunca escucho. Yo no hablo de ese programa porque no lo escucho y no porque no me guste o me guste, sino que por el horario en el que lo dan, yo estoy en otros menesteres. No lo escucho ese programa. Nunca me he referido a ese programa, nunca he sido nombrado en ese programa. Uno”, explicó en primera instancia.

“Dos, me imputa el que yo tomo café con una persona que lo estafó. Él me contó que hay una persona en común, conocida, que lo estafó, al que yo me encuentro en el café, que yo me lo cruzo. Yo no tomo café con esa persona... y si me tomara un café con esa persona, ¿Qué tengo que ver yo con que lo hayan estafado? Eso es problema de él. O sea, es como que alguna vez estuve al lado de César Mendoza Durán... puta, échenme la culpa por el Golpe de Estado entonces.... bueno, si te estafó, Claudio Palma, arreglate con él compadre. ¿Qué tengo que ver yo con que me lo cruce de vez en cuando? No tiene ningún sentido”, explicó Guarello sobre el conflicto.

“También tiró algunas cosas personales que las encuentro de mal gusto, pero cada uno sabe con qué cuerda se ahorca. Cada quién sabe qué argumentos utiliza. Él tiene algunas cosas personales, yo entiendo, el Negro se sacó porque cree que yo lo vínculo a la escudería y nunca se me ha ocurrido que el Negro tenga que ver con la escudería. Yo no lo creo, nunca lo he pensado. La escudería es otra cosa”, planteó.

“Así que... que lo hayan estafado yo lo lamento, que yo a esa persona me la cruce en un café, ¿Qué queris que le haga? En el café también me encontraba con Roberto Thieme, de Patria y Libertad. A lo mejor estoy vinculado con Patria y Libertad, porque me encontraba con Roberto Thieme”, ironizó Guarello.

“Que lástima que te hayan estafado... ahora, pudiste haber contratado a un abogado mejor con los recursos que teniai”, agregó. “El Negro está enojado conmigo, mala cuea que él crea... pero su programa nunca ha sido nombrado acá. Jamás. Jamás. Y eso de que me llamó y me cagué entero, jamás”, consignó La Cuarta.