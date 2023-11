“Se dejarán perder”: Coca Mendoza no le tiene fe a la U y asegura que caerán ante Cobresal “para no ayudar a Colo Colo”

Este fin de semana la lucha por el título del torneo nacional podría tener su desenlace anticipado en caso de darse una serie de resultados entre los tres candidatos al campeonato, y uno de los inesperados protagonistas, Universidad de Chile, bien podría mantener con vida a Colo Colo en la pelea con Cobresal, o transformarse en verdugos del Cacique en caso de perder en El Salvador.

Un escenario que puso a un exjugador e ídolo albo, Gabriel Mendoza, en otro clásico aparte con los jugadores azules, al aseverar en un medio deportivo digital que el club laico “se dejará perder para no ayudar a Colo Colo”.

El título dependía de lo que pudimos haber hecho en el año, no tenemos que esperar una ayudita de nadie — Gabriel Mendoza

El destino de Colo Colo en la U

El Coca sinceró su opinión respecto de lo que espera de la U ante Cobresal, y en entrevista con redgol.cl insistió en que más allá de la necesidad que los universitarios obtengan un resultado positivo en el norte, para ayudar a los albos a mantenerse en la pelea por el título hasta la última fecha, no cree que los dirigidos por Mauricio Pellegrino le den una mano al cuadro popular.

“Yo creo que se dejarán perder para no ayudar a Colo Colo. Está difícil para este fin de semana, lo veo difícil”, afirmó Mendoza, de cara a los partidos que este domingo, desde las 18:00 horas, jueguen azules con salvadoreños, los albos frente a Unión Española; y Huachipato, el otro candidato al título, contra Ñublense en Chillán.

¿Qué necesita Colo Colo para salir campeón?: Cobresal es el único que puede coronarse monarca en la fecha 29

“Ninguna posibilidad de gritar los goles de la U como si fueran de Colo Colo. Es imposible”, agregó el Coca, quien ya anticipó que “no lamentará” en caso que el Cacique no obtenga el bicampeonato.

“Nosotros debemos depender exclusivamente de nosotros. Lo que hagan los demás, no importa. Si terminamos ganando las dos fechas finales y no se da el título, se hizo lo que se tenía que hacer. El título dependía de lo que pudimos haber hecho en el año, no tenemos que esperar una ayudita de nadie”, concluyó.

