¿Comenzó el coqueteo con la Roja? Ricardo Gareca asegura que “Chile es una selección muy importante”

Ricardo Gareca dio esta semana algunas señales que su interés en dirigir a la selección chilena pasó de ser un rumor a un realidad, luego de afirmar en una entrevista por plataformas sociales que tendría que “analizar y contemplar” la opción de llegar a Juan Pinto Durán.

El diálogo del técnico argentino con los periodistas Michael Succar y Mauricio Loret de Mola dejó en evidencia que el futuro proyecto del exdeté de Perú no está en un club, sino que detrás de una propuesta para dirigir una selección.

Tenemos montado algo para una selección. Ya tengo un equipo de trabajo para eso — Ricardo Gareca

Ricardo Gareca se acerca a la Roja

En ese contexto fue que ambos profesionales le preguntaron a Gareca si tal proyecto está ligado a negociaciones con la ANFP para hacerse cargo de la Roja.

“Tenemos montado algo para una selección. Ya tengo un equipo de trabajo para eso. Entonces, eso me hace esperar y me hace llegar a pensar que, a lo mejor, esté esperando algo respecto de eso”, confesó el entrenador, quien tras ello destacó la relevancia del seleccionado nacional.

Las otras definiciones pendientes para el cierre del Campeonato Nacional

El otro Superclásico: anticipan despidos masivos en planteles de Colo Colo y la U debido a sus pobres campañas en 2023

“Chile es una selección muy importante. Tendría que analizar y contemplar (esa opción). Si bien es un rival (de Perú, a quien dirigió en los últimos procesos mundialistas de Qatar 2022 y Rusia 2018) y sé lo que piensa la gente y cómo vive el peruano, siempre he sido un profesional en ese aspecto”, sinceró.

“El sentimiento nuestro a Perú no va a cambiar nunca nada”, agregó Gareca, quien descartó regresar al combinado del Rímac. “No tendría sentido más que volver a un lugar que uno quiere y devolver el cariño que uno recibe cuando va”, dijo.

“En lo deportivo no le encontraría sentido que Perú me venga a buscar después de perder seis partidos, en un escenario tan incómodo. No vería sentido que nos busquen para continuar algo o ver si podemos torcer algo. No es que no quiera volver al país o dirigir esa selección, pero no le hallo sentido”, concluyó el Tigre, cada vez candidato a la banca de la Roja.

Copa América 2024: Dónde ver EN VIVO y cuándo es el sorteo de la Fase de Grupos

¿Y qué dijo el otro? Borghi le contestó a Arturo Vidal: “Hace una semana dijo que no existía y ahora existo”