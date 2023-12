Johnny Herrera insiste en que Quinteros se vaya a la U ante las dudas de ByN en renovarle: “Que poco agradecido es el hincha de Colo Colo”

En medio de la incertidumbre que rodea la renovación de contrato de Gustavo Quinteros en Colo Colo, Johnny Herrera insistió esta semana en que el entrenador boliviano-argentino es el hombre que debe buscar la U.

Sin dudarlo, el exarquero de los azules afirmó en el programa “Todos somos técnicos”, de TNT Sports, que los hinchas del Cacique son “poco agradecidos” de lo hecho por Quinteros en los años que dirigido al club albo, donde pasó de salvarlos del descenso y ordenar el camarín a obtener títulos nacionales y promover la renovación de un plantel avanzado en edad.

La obsesión de Johnny Herrera con Quinteros

Si bien reconoció que la deuda del entrenador estuvo en los torneos internacionales, Herrera aseveró que Quinteros es por mucho el mejor estratego que ha trabajado en el fútbol chileno en los últimos años, donde incluso su nombre apareció como una alternativa para reemplazar a Eduardo Berizzo en la selección chilena.

“Lo salvó al equipo del descenso y mira donde están ahora, peleando torneos hasta el final. Me sorprende la memoria a corto plazo que tienen con él. Que poco agradecido es el hincha de Colo Colo”, reclamó el bicampeón de Copa América (2015-16), quien dejó en claro que si los albos quedaron fuera de la pelea por el título en este torneo fue por culpa de la indisciplina de los jugadores más que por la gestión del entrenador.

“Colo Colo fue una bolsa de gatos este año por lo que hicieron sus jugadores. Esto afectó en el camarín. Hay que ser justos con Quinteros. Así y todo el tipo terminó peleando el campeonato”, insistió Herrera, quien reconoció hacer campaña para que llegue a la banca de su querido cuadro universitario.

“Me acuerdo que el año pasado, cuando jugó Copa Libertadores, no sé si se acuerdan, el partido que hace en el debut (contra Alianza de Lima), extraordinario, y el tipo también, no es que sea su defensor, porque yo nunca en mi vida me he cruzado a Quinteros y nunca en mi vida he hablado en forma directa con él, lamentablemente soy un objetivo del fútbol y por eso quiero que se vaya a la U”, sinceró.

“Yo estoy mirando del lado del frente de la vereda, yo estoy en el lado de la U, y cómo me encantaría que mi equipo estuviera de esa forma”, finalizó.

