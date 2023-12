“Tuvimos una linda charla”: Sebastián Abreu reconoce primeros acercamientos con Azul Azul para ser el próximo entrenador de la U

En medio de la intensa búsqueda de entrenador de la U para la próxima temporada, uno de sus potenciales candidatos, el uruguayo Sebastián “Loco” Abreu, aclaró las opciones de convertirse en el próximo deté de los universitarios.

En entrevista con el programa “F Show”, de ESPN Chile, fue donde el exgoleador charrúa reconoció haber tenido hace algunos días una reunión de “una hora y media” con Manuel Mayo y Ricardo Baier, en la que expuso la propuesta deportiva que llevaría al cuadro laico en caso de llegar a algún acuerdo económico con Azul Azul.

Sebastián Abreu y el interés de la U

“Uno trata que en este tipo de acercamiento que tuvimos con Manuel Mayo y con Ricardo Baier, que es el analista, de mantenerlo siempre en reserva porque, bueno, en definitiva, ellos intentan también, en esa búsqueda, tener información, acercamiento para saber cómo es el desarrollo del día a día, metodología, manejo de grupo, proyección con juveniles, y está bueno”, inició.

“Con el tema de que se filtró, obviamente uno consultó para respetar los tiempos de ellos, si había algún inconveniente de poder tener este tipo de charla que vamos a tener hoy (ayer), y ellos dijeron que no había ningún tipo de inconveniente, que estaba libre de poder opinar lo que realmente sucedió”, aclaró Abreu en ESPN, donde dejó en claro su propuesta de trabajo en un club que conoce de su paso como futbolista en el torneo chileno.

“Ellos vienen con un trabajo de scouting donde entendían, viendo lo que fue el reflejo del equipo la temporada pasada, sobre la forma de jugar, planteamiento táctico, informaciones de cómo es nuestro día a día de entrenamiento, llevándolo a ver si está dentro de la línea que ellos buscan o que les interesa”, señaló.

“Ellos querían tener un contacto más directo. Tuvimos una linda charla, de una hora y media, más o menos, de fútbol y sobre todo de cosas que indudablemente y gracias a Dios, la posibilidad de haber estado en Chile me da también el conocimiento de la idiosincrasia, la cultura, de la idiosincrasia futbolística, de la importancia que tiene un equipo grande de la índole de la U. De la importancia que tiene para un equipo grande venir de los últimos cuatro años, tres peleando el descenso y este último, si bien no se peleó el descenso, no se entró a ninguna copa”, agregó el técnico, quien se mostró bastante interesado en asumir la responsabilidad de llevar a la U a pelear un título que por años le ha sido esquivo en el torneo local.

“Fue linda, un placer y para mí es un orgullo que interpreten que estoy en las líneas que busca el club”, puntualizó Abreu, quien si bien aclaró que no se amarra a ningún esquema porque lo principal está en “la materia prima, que son los futbolistas que tienes”, ya avisó que el esquema táctico que más le gusta es el “4-1-3-2″.

“Si estás usando esa camiseta, es porque tienes algo diferente. Vas a jugar con 40 mil personas que te han a ver, es un privilegio. En un ideal, un 4-1-3-2 que es el que me gusta a mí”, cerró.

