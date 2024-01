Valdivia cree que Luxemburgo “sería un buen nombre para Colo Colo” y que no tendría problemas en Chile porque “me retaba en español”

Luego de confirmarse esta tarde el fracaso de ByN en las negociaciones con el técnico argentino Luis Zubeldía, el nombre del brasileño Vanderlei Luxemburgo apareció con inusitada fuerza en los medios deportivos como una de las principales alternativas que tiene la concesionaria para reemplazar a Gustavo Quinteros en la banca de Colo Colo.

Conocedor del trabajo de Luxemburgo, Jorge Valdivia no dudó en apuntarlo como “un buen nombre” para asumir la dirección técnica del Cacique, incluso advirtiendo que el idioma no sería un problema para el deté, quien dirigió al chileno en Palmeiras y, entre otros clubes, fue entrenador de Real Madrid.

El nuevo objetivo de Colo Colo

“Yo tuve a Vanderlei Luxemburgo de DT en Palmeiras. Es un muy buen entrenador. Lo conozco muy bien y creo que no tendría la dificultad del idioma, porque algo habla en español. De hecho, cuando me quería apretar un poquito, me retaba en español para que el resto no escuchara” , reveló esta tarde el Mago en el programa “Los tenores”, de radio ADN, donde además indicó que el técnico brasileño es un hombre que ama dirigir y siempre está “actualizado en el fútbol”.

“Los entrenadores brasileños normalmente están uno o dos años en los clubes y a los seis meses están en otras instituciones. La rotación de DT es muy habitual allá” , agregó.

“Podría ser perfectamente destinado a Arturo Vidal”: aseguran que ByN maneja una sólida propuesta para traer de regreso al King a Colo Colo

“Sería un buen nombre para Colo Colo. A pesar de la edad (tiene 71 años), es un entrenador que se ha actualizado con el tiempo. Ojo, cuando dicen que es un DT viejo, porque Vanderlei es alguien actualizado en el fútbol” , explicó Valdivia, quien incluyó a Luxemburgo entre los estretegos que “sienten la falta de competir”.

“Iba ser presentado el 29″: Juan Cristóbal Guarello desclasifica demora de Ricardo Gareca en selección chilena

“Entra en la lista de Tite, Felipao y Dorival Júnior. Son entrenadores a los que les gusta dirigir y sienten la falta de competir. Si llega a Colo Colo tengo la seguridad que no vendrá de vacaciones. Al contrario, vendrá a exigir y a ser campeón” , dijo.

“Por algo esos entrenadores dirigen siempre a los grandes de Brasil. Necesitan un DT que les de confianza y que maneje el grupo. Sino mira lo que le pasó a (Jorge) Sampaoli, que le fue como le fue en el Flamengo. Ojo cuando dicen que ha pasado por muchos equipos y no ha ganado, porque estamos hablando del fútbol brasileño” , concluyó.

La U anunció a su cuarto refuerzo y Matías Zaldivia asegura que con el nuevo técnico “tenemos que pelear el título”

“No tienen idea del daño que han causado”: vinculan a delincuentes chilenos en millonario robo a la mansión de Jack Grealish