Presidente de la U lanzó la primera piedra y desata la guerra: ¿Cuál es el club más grande Chile?

El presidente de Azul Azul, Michael Clark dio inicio a la discusión. Sí, porque aseguró que “la U es un club grande, el más grande de Chile. Ser un club grande viene con un peso de una historia y deberes que cumplir. La U está obligada a salir a buscar los partidos, a ganar, a pelear siempre los campeonatos. Eso debe ser el objetivo estructural de un equipo como la U”.

Esto como era de esperarse encendió las redes sociales, pasando de La Cisterna a Macul, donde le contestaron al timonel de la Universidad de Chile.

El expresidente de Blanco y Negro y del Club Social y Deportivo Colo Colo, Edmundo Valladares, dijo a Deportes 13, que “cada cual puede tener su opinión, pero no la comparto. Creo que objetivamente por historia, por logros deportivos y popularidad Colo Colo es por ventaja el club más grande de Chile”.

Agregó que “entrometerme en la interna de la U no me corresponde, pero en general puede ser una presión favorable o bien entendida. Hablar en términos que la institución es grande yo no lo veo mal para la interna, pero sobre la declaración misma, si bien no la comparto, no creo que sea en negativo o vaya a afectarlos”.