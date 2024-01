“Astrólogo de Boca Juniors” lanza consejo a Colo-Colo para que juegue un amistoso en enero y Júpiter le dé una ayudita

Viera Rivera es la esposa chilena de Giorgio Armas, quien lo acusó de haberla secuestrado en Perú. Su abogado asegura que está haciendo lo posible para que no llegue a Chile como el astrólogo de Colo-Colo.

Y es que el caso que rodea al astrólogo de Boca Juniors es impresionante. Primero porque con la llegada de Jorge Almirón al mando del cacique, el “brujo” aseguró que es amigo del DT, que lleva mucho tiempo trabajando con él y que también lo hará asesorándolo para su rol en el cacique.

“Siempre ayudo a Jorge, siempre estoy con él. Somos amigos. Hicimos cosas lindas, las últimas en Boca. Como todos sabrán, pudimos llegar a una final de la Copa Libertadores y quedamos a nada de poder ser campeones. Mi trabajo es asesorar equipos, ahora al más grande de Chile”, dijo a LUN.

Sin embargo, Almirón dijo este martes en la conferencia de prensa de presentación que no lo conoce. “No tengo nada que esconder. Este señor (astrólogo) cuando llegó a Boca me lo sugiere un directivo. Yo lo llamé, hicimos un zoom y me sacó una foto”, fueron sus declaraciones.

El consejo a Colo-Colo

Sin embargo, a pesar de todo la polémica, Armas lanzó un consejo al albo. “Sería muy importante que juegue un partido en enero, aunque sea un amistoso, a puertas cerradas, con la sub 20, no importa, porque aspectos muy positivos para su debut. Si Colo Colo juega un partido amistoso en esas fechas agarraría suerte extra de Júpiter, que es un planeta bondadoso y eso nos ayudaría al final de la temporada, como sumar una estrella nacional o internacional”,aseguró.

Respecto a su trabajo con el equipo nacional, precisó que “viajo muchísimo. Estoy en Argentina, Paraguay, Brasil, porque empiezo con Palmeiras. En Perú, con Alianza Lima. Y ahora Chile. Si Dios quiere en febrero estaré en Chile, en la primera quincena o un poco antes”.

Sin embargo, Pedro Díaz, abogado de la chilena, dijo a “Contigo en la mañana”, que “estamos haciendo lo pertinente para que eso no ocurra. Y si quiere trabajar vía remota está en su derecho. Sin perjuicio a ello, vamos a tomar los resguardos para que no se acerque a la víctima, por las acciones penales que hay en Perú”.