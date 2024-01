“Siempre quiso llegar”: Valdivia aclaró que Vidal bajó sus pretensiones económicas para concretar su retorno a Colo Colo

Jorge Valdivia reveló este martes que el inminente retorno de Arturo Vidal a Colo Colo se dio gracias al esfuerzo económico que hizo el King debido a que desde el año pasado el seleccionado nacional “siempre quiso llegar” al Cacique.

Fue en su tribuna de comentarista deportivo del programa “Los tenores”, de radio ADN, donde el Mago apuntó al deseo de Vidal por volver a los pastos del estadio Monumental, a pesar que la millonaria oferta de América de Cali superaba con creces el dinero que ByN podría ofrecerle para negociar su retorno a Macul.

La confirmación de Jorge Valdivia

“Se habla mucho de lo económico. La oferta de Colombia está lejana a cualquier interés o acuerdo que pueda cerrar ByN. Sin saber los números, quiero decir que está lejos. Los montos de Colombia eran por sueldo, más bonos, etcétera. Acá en Colo Colo no están en condiciones de ofrecerle el mismo contrato”, dijo Valdivia, quien aseguró esta tarde que “él (Vidal) baja sus pretensiones para llegar a Colo Colo”.

“Siempre quiso llegar a Colo Colo. El año pasado, cuando se inicia esta campaña de regresar se mostró con disposición a conversar. Y ahora todo indica que llega al Monumental”, concluyó el Mago, convencido en que su excompañero en la Roja fue quien más sacrificó en lo económico para volver a vestir la camiseta del club que lo formó en el fútbol profesional.

“La competitidad está incorporada en su ADN. No viene a salir más con los amigos o hacer algo social. Cuando más se pone en duda su condición, es cuando más se compromete a demostrar que está bien”, puntualizó Valdivia, quien incluso apuntó a que su retorno al país no le afectaría de cara a posibles convocatorias a la selección nacional.

“El fútbol que pueda desarrollar será la prueba y garantía de una nominación a la selección chilena. El resto es adelantarse. Era convocado porque jugaba en Barcelona, Bayern (Munich) y por lo que entregaba con su disciplina táctica y física. Quizás es menos (físicamente), pero no está en cero, no ha perdido lo futbolístico”, aclaró el retirado futbolista, que además deslizó la posibilidad que Vidal pueda reencontrarse con los hinchas albos con su tradicional camiseta número 23, en vez de la 32 con la que sería inscrito, y que actualmente usa Ramiro González.

“Se puede cambiar el número, porque no va a llegar y tirar la jineta y decir que si no, no vengo. Pero aclaro que en el inicio de temporada, nadie se va a molestar por cambiar el número”, finalizó.

