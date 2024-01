Almirón celebra la inminente contratación de Vidal en Colo Colo: “Para mí sería importante que nos pueda sumar con su experiencia”

Jorge Almirón debutó oficialmente anoche como entrenador de Colo Colo, y lo hizo con un triunfo en definición por penales ante Rosario Central (empate sin goles en los 90 minutos), encuentro donde el deté argentino afirmó estar entusiasmado ante la inminente llegada de Arturo Vidal al Cacique.

“Es importante ganar para la motivación de todos los muchachos. Venimos trabajando fuerte, es normal que se resienta un poco la parte física. No hubo mucha dinámica por parte de los dos equipos. Es un partido normal de pretemporada. Hay mucho trabajo por delante”, señaló el estratego transandino, quien en declaraciones a Star+ tras el partido apuntó a que este duelo “lo tomo como un entrenamiento en cancha para ir conociendo a los jugadores”.

La virtual llegada de Vidal a Colo Colo

Si bien reconoció no estar al tanto del avance en las negociaciones de ByN con el seleccionado nacional, ya que Almirón señaló haberse enfocado “en el partido”, el deté valoró que la concesionaria esté avanzando en el tema de los refuerzos de esta temporada para el Cacique.

La venganza de América de Cali tras perder a Arturo Vidal: su presidenta confirma que irán por el DT Ricardo Gareca

“Hoy (martes) no hablé con ningún directivo, solamente me enfoqué en el partido. Hubo reunión de directorio, eso es lo único que sé. Se está hablando de posibles jugadores, de posibles refuerzos, pero no he tenido contacto con los directivos”, aseguró.

En América reconocieron que postura de Arturo Vidal influyó en la salida de Lucas González

Sin embargo, y pese a su reconocido desconocimiento de las negociaciones albas con Vidal, el argentino tuvo espacio para reconocer la importancia de la llegada del King a Macul.

“Es algo importante y ojalá que se pueda dar. Para mí sería importante que una figura como Arturo pueda sumar con su experiencia para todo el equipo. Para la gente puede ser también algo importante, pero no tengo referencias de algo concreto”, finalizó.

“Falta sellarlo con la firma”: aseguran que ByN logró acuerdo “de palabra” con Vidal para presentarlo como refuerzo de Colo Colo

“Ay, no diga eso, papá”: James Rodríguez puso en aprietos a Vidal al apuntarlo como refuerzo de América de Cali