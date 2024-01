“No podríamos superar”: América de Cali puso otra vez a Gareca en la órbita de Chile al revelar que maneja una atractiva oferta de la Roja

Una nueva e inesperada pista respecto del estado de las negociaciones entre la ANFP y Ricardo Gareca dio esta semana el máximo accionista de América de Cali, Tulio Gómez, quien luego de fracasar en su intento por contratar a Arturo Vidal, reveló que ahora no podrán seguir tras los pasos del estratego argentino ya que maneja una oferta económica para dirigir a la selección chilena que “no podríamos superar”.

La información pone nuevamente en la vereda de la Roja al extécnico de Perú, cuyo nombre por varios días fue perdiendo fuerza como el futuro deté de la selección nacional ante la aparición de otras opciones como la de sus compatriotas Gabriel Milito y José Néstor Pekerman, e incluso la del venezolano César Farías, quien en conversación con DirecTV, reconoció anoche haber tenido una reunión con el gerente de selecciones nacionales, Rodrigo Robles.

El destino de Ricardo Gareca

“Fue una conversación de mucho fútbol, de conocernos, en la cual yo pude transmitirle lo que pensaba. Y al final de la reunión me pregunta, que me imagino que se lo preguntó a los demás entrenadores con los que se ha reunido, es una situación normal (...) me pregunta si estoy dispuesto a ir. Yo le dije que siempre estoy abierto a todo, obviamente que me den la posibilidad de dirigir a una grandísima selección como la chilena y poder llegar a un Mundial sería maravilloso para mi carrera y para mí en lo personal”, apuntó Farías.

“Casi el doble que Berizzo”: revelan el monto del millonario sueldo que la ANFP le ofreció a Gareca para ser DT de la Roja

“Pero le dije: ‘El problema no lo tengo yo porque estoy muy dispuesto, el problema lo tienes tú de que puedas convencer que un entrenador, que siempre ha sido un rival para Chile y que tiene una nacionalidad de un país no tradicionalmente futbolístico pueda comandar la selección de Chile’. Yo creo que ahí puede estar la gran diferencia”, agregó.

¿Comenzó el coqueteo con la Roja? Ricardo Gareca asegura que “Chile es una selección muy importante”

Sin embargo, y más allá de las especulaciones, lo concreto es que el mayor accionista de América de Cali aseguró en entrevista con Café Deportivo de Colombia que Gareca, de momento, no llegará a su club porque “apareció una oferta que no podríamos superar”, y que supera con creces los dos millones y medio de dólares. Una cifra muy distante del presupuesto que manejan para contratar a un entrenador.

“Queremos a Ricardo Gareca, pero hoy no es el nuevo técnico, apareció una oferta de la Selección de Chile que nosotros no podríamos superar. Igual tenemos otros candidatos”, finalizó.