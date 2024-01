“¡La señal prometida!”: Arturo Vidal llama a su barbero para ir con corte de pelo nuevo a firmar por Colo-Colo

Que sí, que no. Que ahora sí, ahora no. Así ha estado la negociación entre Arturo Vidal y Colo-Colo. Pero ahora al parecer, todo indica que el mediocampista tiene todo listo para su regreso a Macul.

El viernes pasado a través de su plataforma Twitch, Vidal aseguró que “antes de ir a firmar me voy a cortar el pelo. Cuando suba una historia, es porque me iré a firmar. Si es que se llega a acuerdo. Cuando me avisen que está listo llamo al peluquero altiro. Me gustaría un mohicano blanco, pero se quema mucho el pelo”.

Y bueno, el barbero del “King”, Manuel Núñez una storie en su cuenta de Instagram, donde se puede ver que a su celular llama ni más ni menos, que el mismo Arturo Vidal.

Ya CSM! EL KING ARTURO VIDAL LLAMÓ AL PELUQUERO!

SE VIENE Y NO LO PUEDO CREER!



MAÑANA ES 23 Y LLEGA EL 23 pic.twitter.com/HCsUwjP2dK — Octavio Moya (@OCTAVIOMOYA) January 22, 2024

Vidal, estresado

Lo último que se conocía de las conversaciones entre el club y el jugador era que había complicaciones. “Ahora vamos para atrás”, afirmó el jugador, quien si bien no quiso ahondar en los motivos de la demora en las negociaciones con la concesionaria que administra al Cacique, sí reconoció estar “estresado” con los últimos problemas que se han dado en el acuerdo.

“No puedo hablar del tema, muchachos. Ya me tiene estresado. La verdad es que quiero desestresarme, jugar un poquito a los disparos, un poquito de casino”, reconoció el seleccionado nacional, quien puso punto final a la polémica en su transmisión de Twitch aclarando a sus fans que “estoy estresado ya con tanta cosa”.