“Me decía que estaba ansioso”: peluquero de Arturo Vidal revela el look que el King quiere estrenar para su debut en Colo Colo

Fue en las horas previas a la presentación oficial de Arturo Vidal en Colo Colo que el nombre de Manuel Núñez se convirtió en tendencia de redes sociales gracias a un reel en su cuenta de Instagram, donde el joven barbero que tiene su local en la comuna de La Florida anunciaba que el King se cortaría con él su cabellera.

Nada extraño, salvo que el viernes pasado el King había prometido a sus seguidores de Twitch que si estaba listo en Colo Colo, lo primero que haría sería recortarse su tradicional mohicano.

El nuevo look de Arturo Vidal

“Justo estaba haciendo un corte en mi local de La Florida cuando Arturo me habló por Instagram. Me dijo que estaba listo para cortarse el pelo, entonces le pregunté si ya había firmado. Me dijo que no, que no sabía nada, pero igual hice el video para poder subirlo después, independiente de si llegaba o no. Jamás pensamos que tendría tanto furor, subí de tres mil seguidores a más de seis mil”, reveló Manuel.

“Subí el video y salí a cortarle, pero me llamó a medio camino diciendo que mejor en la noche porque ahora tenía que hacer algo. Después vi que salieron esas fotos de los exámenes médicos. Al final, fui en la noche, tipo 19:00 horas, a un hotel en Vitacura. Le corté a él y a su representante (Fernando Felicevich) mientras veíamos el partido de Colo Colo (frente al campeón uruguayo, Liverpool)”, agregó el peluquero, quien en lun.com anticipó el look que Vidal pretende usar en su debut oficial con la camiseta alba.

Manuel Núñez y Arturo Vidal. Fuente: Instagram @manubarberrr__.

“Arturo quiere volver a los tiempos de antes, cuando estaba en Bayern Munich, en Juventus, a ese look de su prime. La diferencia es que el mohicano es un poco má grueso, no tan delgado como se hacía últimamente. Está tratando de volver a un corte más normal, no tan exagerado. estamos volviendo al mohicano completo, hacia atrás, desde la frente hasta la nuca. También me dijo que se quiere teñir el pelo blanco”, contó.

“Yo creo que para hacer juego con la camiseta, pero Arturo me dice algo y a los dos días quiere otra cosa, jajajá”, prosigue Núñez, cuyo vínculo estilístico con el King data de hace casi una década.

“La primera vez que le corté fue para la Navidad de 2014. De ahí en adelante lo empecé a hacer antes de cada partido cuando venía a Chile o en las vacaciones. También le he cortado a los de la selección (entre ellos, Alexis Sánchez, Ben Brereton, Gary Medel, Marcelino Núñez y Diego Valdés) y tuve la suerte de atender a artistas internacionales, como Maluma cuando vino al Festival de Viña de 2017″, confiesa Manuel, quien recuerda al detalle lo que Vidal le dijo en la previa a su llegada al cuadro popular.