“No tengo problema en decirlo”: Jean Beausejour aclaró rumores respecto de su llegada al cuerpo técnico de la Roja de Ricardo Gareca

Jean Beausejour aclaró esta tarde, en su espacio de comentarista deportivo del programa “Los tenores”, de radio ADN, los rumores que en las últimas horas lo pusieron entre los históricos de la selección chilena que integrarían el cuerpo técnico del técnico Ricardo Gareca en la Roja.

La información fue entregada esta jornada por latercera.com, que en una de sus principales informaciones deportivas aseguró que el nuevo estratego del combinado nacional “buscaría incorporar a exfutbolistas seleccionados a su cuerpo técnico”, tal como lo hizo en su paso por la banca de Perú, donde integró a Nolberto Solano a su staff técnico.

La respuesta de Jean Beausejour

En ese contexto, el medio de circulación nacional aseveró que el nombre del exmundialista en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 (único chileno en anotar goles en dos mundiales) era uno de los nombres que Gareca habría solicitado para sumarse a su equipo técnico.

Junto a Beausejour, precisó el diario local, también figuraría el nombre de Nelson Tapia, pero este en la función de preparador de arqueros.

“No sé, la verdad. Si hubiese algún contacto o existiera, yo no tengo problema en decirlo”, indicó en el programa radial el formado en la UC, con pasos por Colo Colo y la U.

“No es algo que haya salido de mí, que yo le haya dicho a alguien: ‘Oye, proponme pa’ algo’, no. No va por ahí la cosa”, agregó el exfutbolista e histórico de la Roja.

“Yo siempre he dicho que estoy muy feliz con los tiempos que tengo. Esa es la verdad. Estoy muy feliz, entonces lo veo muy difícil. En algún momento como que quise volver a la cancha, pero ahora lo veo, cada día que pasa, lo veo más difícil. Principalmente por los tiempos, por las obligaciones familiares. La verdad, no me han llamado”, concluyó.

