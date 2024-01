“Me siento mal y desilusionado”: Jaime García asegura estar “con pena” por no haber conseguido contrato con ningún club chileno

La dura actualidad que enfrenta en este inicio de año el entrenador Jaime García, quien de ser el deté con mayor proyección en el fútbol nacional pasó a ser uno de los ilustres cesantes del balompié criollo, tienen al oriundo de Cartagena con un evidente bajón anímico.

Así lo dejó en evidencia este lunes en conversación con latercera.com, donde el extécnico de Ñublense, en su momento candidato a dirigir la selección chilena y la U, aseguró estar “con pena”, muy “mal” y “desilusionado” de su actual presente en el fútbol chileno.

El duro momento de Jaime García

“No quiero hablar con nadie. Estoy con pena, me siento mal y desilusionado. Estoy dedicado a mi madre y nada más. Me ha servido mucho. Estoy en un proceso de tranquilidad, no estoy preocupado del fútbol”, indicó García.

“Me arranqué un poco de todo porque quiero tener paz, tranquilidad. No quiero aparecer en la prensa tampoco. Estoy desilusionado de eso. Estoy feliz con mi mamá. La vida me puso a mi madre, para cuidarla”, agregó el deté, quien de todos modos aseguró sentirse tranquilo, ya que de su rendimiento en la banca de Ñublense “las estadísticas están ahí”.

“El proceso en que estoy es de tranquilidad. No estoy preocupado del fútbol”, dijo.

Respecto de los dichos de Hernán Caputto, quien a pesar de haberle pedido disculpas, igual lo dejó expuesto hace algunas semanas a los cuestionamientos del medio deportivo por dar a entender que había permitido indisciplinas en el plantel chillanejo, el nacional no quiso entrar en mayores polémicas con el técnico que llegó a reemplazarlo en la banca sureña.

Sin rencores con Caputto

“No voy a hablar nada. Estoy tratando de estar bien. Si todos se preguntan el porqué estoy sin trabajo, yo también. Las estadísticas hablan. De lo que hablan los demás no me puedo hacer cargo”, señaló.

“El por qué no lo entiendo. Al final, todo se equilibra. La verdad siempre sale a la luz. Si me tocó estar así, respeto. Si mi nombre no fue considerado, lo respeto también. Las razones deben ser futbolísticas. De lo otro no me voy a hacer cargo”, agregó García, quien de Caputto indicó que “jamás he estado con él”.

“No tengo nada malo que decir de él. No me corresponde juzgar a nadie. No me corresponde decir nada mal de él. Tengo códigos. Verdad hay una. Yo duermo tranquilo”, puntualizó.

“El fútbol es difícil. Ser técnico es difícil y verdad hay una sola. Soy un técnico que ha respetado a todos. Soy de una línea y la respeto. He hecho las cosas bien, súper bien”, finalizó.

