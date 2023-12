“No hay para qué”: Jaime García sale al paso de acusación que Hernán Caputto hizo de él porque “chupaba con los jugadores” de Ñublense

Jaime García salió al paso este jueves por la polémica que se armó en Chillán luego que el actual entrenador de Ñublense, Hernán Caputto, le asegurara a unos hinchas del club rojo que su antecesor en la banca sureña “chupaba con los jugadores”.

Una revelación que provocó alto impacto en las redes sociales y los medios deportivos nacionales, que tras la derrota de Ñublense ante Huachipato (1-0), quedaron sorprendidos ante la destemplada reacción de Caputto con los hinchas de su equipo.

La respuesta de Jaime García

Y si bien el entrenador argentino se retractó ayer de sus duras acusaciones en contra de García, tanto en los medios de prensa deportivos como personalmente con el estratego nacional, el daño a la imagen de su colega quedó marcado a fuego entre los hinchas chillanejos.

“No me voy a referir a estos dichos que duelen y decepcionan de un colega de profesión. Estoy enfocado en mi futuro”, señaló escuetamente García en ladiscusion.cl, misma postura que profundizó en conversación con lun.com.

“Esa no es mi responsabilidad, no lo voy a hablar, porque estoy preocupado de seguir con mis temas sociales y de mi futuro profesional. Mi mente está en paz y le doy para adelante. Estoy preparándome para lo que viene. Voy un paso más adelante, así es que no hay problemas. Ese tema para mí está zanjado y tampoco voy a hablar si las personas no están. Y está todo cerrado y zanjado”, inició García.

“Te preocupaste de todo”: Jaime García destaca desinteresado gesto de Alexis en su visita a Italia

“Mi relación con los jugadores de Ñublense era la propia que tiene todo técnico, con varias cosas positivas. Lo que pasa con los jugadores o lo que ocurre dentro del camarín son temas de cuatro paredes. Pero mi relación siempre estuvo muy bien. Claro, eso también depende mucho de cada jugador. Siempre he tenido camarines buenos, no sé lo que pensarán los demás. Soy un agradecido de cada plantel que he tenido, porque cada plantel me ha dado algo y me ha ido posicionando”, prosiguió el deté.

“Si no le caigo bien a alguien o hice algo malo, cuando me fui, ofrecí disculpas, sobre todo si les hice pasar algo malo o complicado. Si la cago, tengo que dar disculpas. En eso no hay problemas. Uno le puede caer bien a todos, pero no por eso tengo que ser malagradecido. Cada balón que corrieron en la altura, en Quito, con Aucas (...) a mí no se me olvidan esas cosas. No puedo caerle bien a todo el mundo, pero siento que cada plantel me ha ido ayudando”, agregó.

“Lo merecen”: Zamorano apuesta por Cobresal para que “mi querido amigo Gustavo Huerta pueda llevar un título al norte”

“Fíjate que soy de las personas que van caminando tranquilo. No soy quién para juzgar a nadie. Las cosas las manejo internamente. La tristeza, por lo general, un técnico la vive solo. A veces uno también se equivoca. Uno también está expuesto como técnico a vivir cosas muy complicadas. Y a veces, uno se equivoca, sin querer”, aclaró García, quien insistió en darle vuelta la página a las polémicas acusaciones de Caputto, y menos hablar de las disculpas que recibió de parte del estratego transandino.

“No tengo nada que opinar de nadie, de ningún compañero, porque no corresponde. ¿Para qué? Ya pasó. Cada uno sabe y sabemos. La verdad, estoy súper tranquilo. Quiero seguir dedicado a lo que viene a futuro. Tengo que darle, nomás”, dijo.

“Yo voy para adelante en mi carrera, en lo que quiero emprender, en mi viaje, mi vuelo y mi futuro. Para mí está zanjado el tema. No voy a hablar nada más. Lo dejo acá el tema. Aquí se quedó conmigo. No voy a hablar de cosas que no me corresponden. No hay para qué”, finalizó.

Johnny Herrera insiste en que Gustavo Quinteros se vaya a la U ante las dudas de ByN en renovarle: “Que poco agradecido es el hincha de Colo Colo”

“Un desastre”: Juan Cristóbal Guarello lapidó a Gustavo Quinteros luego de la derrota de Colo Colo que los dejó fuera de la pelea por el título