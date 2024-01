“Cuando te lo pide un hijo, después de lo que pasó”: Paulo Garcés y el triste motivo que dio para renunciar a Deportes Linares

Paulo Garcés relató en sus redes sociales el estremecedor motivo por el que decidió anular su contrato firmado hace cinco días con Deportes Linares para jugar en el torneo de Segunda División de esta temporada.

Una dura decisión que el portero formado en la UC, y con pasos en la U y Colo Colo, justificó en temas familiares derivados de un episodio en que uno de sus hijos sufrió un severo accidente.

La explicación de Paulo Garcés

Fue en una publicación de su cuenta de Instagram donde el exseleccionado chileno quiso aclarar que su sorpresiva desvinculación del club sureño no tuvo que ver con ningún tipo de problema de camarín, sino más bien con la necesidad de estar junto a los suyos, por expresa petición de su hijo.

“Para darle término a las especulaciones y a todo lo que se habla. Espero que estén todos bien, con la familia sana, que es lo más importante”, inició Garcés, quien en su relato y “para no alargarme mucho y que el tema quede acá”, sinceró los detalles del accidente del menor.

“Para la gente que me escribió mucho, de Linares en si, porque yo soy de la zona, y estaban como muy ilusionados en que yo fuera parte de este 2024 (...) esta negociación llegó a buen puerto hasta que obviamente pasaron circunstancias importantes, familiares, que me llevaron a desistir de esta situación”, contó.

“Bueno, hace un tiempo atrás, 10 días más o menos, yo creo que muchos ya saben, mi hijo Benjamín sufrió un bloqueo por un tema de una carne en su garganta. Mi señora gritaba, se bloqueó porque obviamente vio a mi hijo desesperado y gracias a Dios pude reaccionar de la mejor manera y pude sacarle ese trozo de carne que lo estaba obstruyendo para poder respirar”, explicó el arquero.

“Estaba un poquito morado, pero gracias a Dios, como les digo, no pasó a mayores, pero sí obviamente fue muy traumatizante para todos, para él, para mi señora, y obviamente para sus hermanos y para mí”, prosiguió.

“Desde esa situación él me pidió muchas veces que no me fuera, que me quedara en casa. Ya estaba la decisión tomada de irme, con mi señora también compartía esa decisión por un tema personal, por un tema de seguir jugando, de seguir disfrutando esta profesión tan linda. Pero cuando te lo pide un hijo, después de lo que pasó, obviamente que uno se replantea muchas cosas”, puntualizó Garcés, quien aseguró que a esta “altura de mi carrera”, lo más importante al momento de definir su futuro laboral es “mi familia”.

“A la altura de mi carrera, con 20 años ya en ella, mi familia siempre me acompañó a todos lados, y esta vez creo que me tocó a mí poder acompañarlos también en la decisión y esa fue la decisión más fuerte, poner en la balanza las cosas buenas y las cosas malas que podía vivir este año. Creo que fue fundamental lo que me pidió mi hijo”, agregó.

Sobre el final, y para darle un cierre definitivo a su desvinculación de Deportes Linares, Garcés reveló que para esta campaña en el ascenso no iba a ser “prioridad del técnico”.