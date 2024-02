Ricardo Gareca: “Me parece que hay más rivalidad de Perú hacia Chile que de Chile a Perú”

El actual entrenador de la selección chilena, Ricardo Gareca, aseguró este lunes en su más reciente entrevista con un medio peruano, que a pesar de llegar a la Roja “muchos peruanos me desearon lo mejor”, y que del clásico del Pacífico “hay más rivalidad de Perú hacia Chile que de Chile a Perú”.

El exestratego del combinado incaico ofreció una entrevista exclusiva al programa “Arriba mi gente”, de la señal Latina TV, donde se le consultó respecto de su inesperado arribo a Chile, un país con el que existe una gran rivalidad en la nación peruana.

En Chile me encontré con muchos peruanos que me desearon lo mejor. Me parece que hay más rivalidad de Perú hacia Chile que de Chile a Perú — Ricardo Gareca

El clásico de Ricardo Gareca

“No se me cruzaba por la cabeza (llegar a Juan Pinto Duirán), hoy en día estoy dirigiendo a Chile, lo que deseo por muchos años”, indicó el deté, quien enfatizó que aceptó el desafío de la Roja, principalmente, porque “Chile mostró un interés importante por contratarnos”

“Nos gustó la forma en la que nos hablaron, las intenciones que tenían”, afirmó Gareca, quien valoró el apoyo que encontró de parte de algunos peruanos radicados en Chile una vez que se confirmara su llegada a la Roja.

Arquero de Everton reveló que algunos compañeros del club están entre damnificados de los incendios y denunció el robo de viviendas

“Siempre voy a tener palabras de agradecimiento con ellos. En Chile me encontré con muchos peruanos que me desearon lo mejor. Me parece que hay más rivalidad de Perú hacia Chile que de Chile a Perú. En los pocos días que estuve allí, vi que el chileno tiene cierto cariño por el peruano”, aseguró el deté argentino, quien realitivizó de esa forma la “rivalidad” entre ambos países.

“Sé de su clásico, pero transcurrido tanto tiempo (...) no te olvides que me fui hace más de un año y medio del país y han pasado más de dos cuerpos técnicos. La selección (de Perú) va por su segundo cuerpo técnico. A partir de ahí, consideramos que era una oportunidad nuevamente para trabajar en una selección. Mi vida continúa, así como la vida y la posibilidad que tiene Perú de elegir al técnico que quiera, yo tengo la posibilidad de trabajar donde quiera”, reflexionó el estratego, quien descartó profundizar en los rumores de la prensa peruana respecto de su alejamiento de la selección incaica.

“Ya salió de pabellón”: futbolista de Everton resultó herido tras ayudar a familiares de los incendios en la Quinta Región

“Es algo que tiene que contestar el presidente (de la federación peruana de fútbol) más que nada. El director deportivo, Juan Carlos Oblitas. Es algo que ellos tienen que contestar estrictamente. La decisión fue por las formas. Ellos entienden una manera y el presidente o la directiva entienden que esa fue la manera de negociar y yo entendía que no era. Yo no quise saber nada de una manera que no va con mi forma de ser”, aclaró Gareca, quien espera que este paso por Chile no ponga fin a la buena relación que tuvo con la hinchada peruana en su paso por ese país.

“A mí no me gustaría que me olviden. Yo nos lo voy a olvidar. Eso se quedará en mi memoria y en mi corazón el resto de mi vida. Esas cosas no se olvidan”, finalizó.

¡Siguen las malas noticias en el Chelsea! La sanción que lo harían pelear el descenso en la Premier League

“Ese no se ve”: Arturo Vidal lanzó irónico comentario por el estadio de la U en el vuelo de helicóptero de su presentación en Colo Colo