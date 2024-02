“Ese no se ve”: Vidal lanzó irónico comentario por el estadio de la U en el vuelo de helicóptero de su presentación en Colo Colo

El arribo de Arturo Vidal a Colo Colo tuvo en las últimas horas un nuevo episodio en su ya declarado rol de protagonista del Cacique, en esta ocasión, en un registro audiovisual de su viaje en helicóptero al estadio Monumental donde aprovechó de ironizar con el mayor sueño del archirrival de los albos, Universidad de Chile.

El video de poco más de 10 minutos fue subido al canal Youtube de Colo Colo, y en dicho material se puede apreciar al mediocampista hablando de su relación de amor con el club popular, su exitosa carrera deportiva, y los objetivos que se plantea obtener en su regreso al Cacique. Todo, en el trayecto de su masiva presentación oficial en el recinto de Macul.

La ironía de Arturo Vidal

Un breve repaso de su trayectoria en la que el King reconoció estar emocionado y feliz de reencontrarse con los hinchas albos. “Es algo que nunca esperé”, dijo el volante, quien en medio del vuelo no perdió la oportunidad de bromear con los azules.

Fue en la llegada al recinto de Macul donde el seleccionado nacional preguntó a su entrevistador “¿dónde está el estadio?” Monumental, que se dio el diálogo que acabó con la mención a la U.

Arturo Vidal aterrizó en helicóptero en el estadio Monumental: la majestuosa presentación oficial del King en Colo Colo

“De la línea pa’ allá. Mira, más allá, donde hay como unas luces que parpadean, ese debería ser el estadio”, le respondió el entrevistador, quien le djó más claro a Vidal la distancia le faltaba para arribar a su presentación oficial. “Las que parpadean allá, ya. Si lo vi. Está allá”, reconoció el King.

Fue tras esa respuesta que el compañero de vuelo de Vidal le aseguró que desde esas alturas “el estadio de la Chile no se ve de aquí, eso si”, desatando la inmediata reacción del volante albo.

“Me río cuando dicen que llevan un técnico ganador”: Fantasma Figueroa critica a la ANFP por contratar a Ricardo Gareca en la selección

“Ah, no, ese no se ve, no”, lanzó de entrada, quien no esperó la inmediata reacción de su entrevistador, quien sin dudarlo le aseguró que “no hay” un recinto deportivo para los universitarios. Algo que acabó por desatar las risas de Vidal, quien para evitarse cualquier odiosidad con los hinchas laicos optó por culpar a su acompañante.

“Jajajá, ese no fui yo”, cerró.

“Buen momento para transmitir emociones”: Luka Tudor dice que le cayeron “un par de lágrimas” con debut de su hijo Milan en la UC

“Cuando te lo pide un hijo, después de lo que pasó”: Paulo Garcés y el triste motivo que dio para renunciar a Deportes Linares