“Me río cuando dicen que llevan un técnico ganador”: Fantasma Figueroa critica a la ANFP por contratar a Gareca en la selección

Marco Antonio Figueroa realizó este viernes una contundente crítica a la decisión de la ANFP de firmar un millonario contrato al argentino Ricardo Gareca, de quien aseveró “me río cuando dicen que llevan un técnico ganador” al mando de la selección nacional.

Los dichos del actual estratego de la selección de Nicaragua los hizo en conversación con bolavip.com, donde apuntó a que si bien entiende el sueldo que le pagarán al actual deté de la Roja porque “con su trayectoria se ha ganado el derecho”, no cree que sea la solución para que Chile llegue al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Las críticas de Figueroa

“Van a tener que vender todo para poder pagarle, pero no me sorprende. No me sorprende, porque es un técnico que con su trayectoria se ha ganado el derecho”, señaló el técnico, quien ironizó con los argumentos que dio el ente presidido por Pablo Milad para contratar a Gareca.

“Me río un poco cuando dicen que se llevan un técnico ganador, cuando veo que no es así. Es un técnico que puede convencer al futbolista, eso lo puedo admitir, porque los puede convencer. Pero después de ver lo que está pasando en nuestro fútbol, no pasa por el técnico”, agregó.

Arturo Vidal pide que el campeonato no pare “por tonteras” tras conflicto de los clubes con el Sifup por los seis extranjeros

Figueroa profundizó en sus críticas al aseverar que más allá del nombre del argentino, el mayor problema de la selección pasa por la ausencia de futbolistas que reemplacen en igualdad de condiciones a los integrantes de la Generación Dorada.

“Chile tiene un letargo demasiado largo. Le ha durado muchos años eso de vivir con la Generación Dorada. La Generación Dorada ya fue. Muchas gracias, pero ya fue. Ahora hay que buscar recambio y ese recambio va a costar mucho. Sigo insistiendo que no pasa por los resultados, pasa por otras cosas”, puntualizó.

Se encomienda a Ricardo Gareca: todos los fracasos clasificatorios de Pablo Milad al mando del fútbol chileno

“De la selección en partidos vi momentos buenos. Esto es de más atrás. Esto es de educación. Ustedes, los medios de comunicación, cuando salió (Darío) Osorio y salió (Lucas) Assadi de Universidad de Chile ya estaban para el Real Madrid, para el Manchester City, para el Manchester United”, reclamó.

Escaso recambio en la selección de Chile

“La misma prensa ensalza a los jugadores y estos empiezan con el corte de pelo, con los tatuajes, la moda y no se preocupan de otras cosas. Hay una culpabilidad de todo el gremio del fútbol, periodistas, entrenadores, jugadores directivos, que no han podido educar futbolísticamente bien a los más jóvenes. Esa es la razón”, explicó Figueroa, quien ejemplificó con los actuales seleccionados de la Sub 23 que fracasó en los Preolímpicos.

“Cuando te lo pide un hijo, después de lo que pasó”: Paulo Garcés y el triste motivo que dio para renunciar a Deportes Linares

“No tengo problema en decirlo”: Jean Beausejour aclaró rumores respecto de su llegada al cuerpo técnico de la Roja de Ricardo Gareca

“Tú ves partidos como el de los dos Pizarro (Vicente y Damián) contra Argentina y dices ninguno de los dos tiene nivel para jugar en Primera División y juegan en Primera División y algunos son titulares. Entonces ahí te das cuenta como ha decaído el fútbol chileno en ese sentido, en cuanto a la dinámica, en cuanto al fútbol”, reflexionó.