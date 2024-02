“Buen momento para transmitir emociones”: Luka Tudor dice que le cayeron “un par de lágrimas” con debut de su hijo Milan en la UC

El nombre de Luka Tudor en Universidad Católica es una carga de la que el delantero Milan Tudor, de sólo 20 años, es consciente que deberá cargar, más ahora que por fin pudo debutar en el profesionalismo con la divisa cruzada.

Lo hizo en el pasado clásico universitario ante la U en el norte del país (que perdieron 3-1), donde con pocos minutos en cancha el hijo del otrora histórico goleador estudiantil demostró parte de su repertorio futbolístico.

La emoción de Luka Tudor

Un debut que no sólo mantuvo alerta al propio Milan, sino que a su padre, quien en entrevista con lun.com -”la primera que doy”- dio cuenta del nudo que sintió en el estómago al ver como su hijo concretaba uno de sus mayores anhelos.

“Honestamente no sé a dónde va a llegar mi hijo. Soy bastante aterrizado, no soy un papá pelotudo que cree que su hijo es Van Basten. Este es su camino. Es la primera entrevista que doy, no había querido, pero ahora que jugó su primer partido era un buen momento para transmitir emociones”, reconoció el también comentarista deportivo, quien como cualquier padre se emocionó hasta las lágrimas con el debut de Milan.

“Para qué te voy a decir que no, si sí: se me cayó un par de lágrimas porque este muchacho la ha tenido un poco complicada con algunas lesiones. Es una especie de desahogo de decir qué bueno que pudo hacerlo”, afirmó Luka.

“Pude conversar con él, porque vive conmigo. Lo felicité porque lo vi tranquilo y eso es lo más importante. Creo que resolvió bien en un partido complicado”, agregó.

El camino de Milan en la UC

“Milan insistió durante un par de años con que quería ir a probarse a la UC, pero yo lo estaba tanteando. La gente siempre ve que esto es fácil y todos tienen éxito. No sé si yo tenía tantas ganas de tener un hijo que jugara porque viví cosas duras, como las lesiones, y no es fácil destacar. Pero Milan tiene una capacidad de sacrificio grande, se entrena tres veces a la semana, además de lo que hace en el club. Admiro su fortaleza mental”, prosigue el exdelantero cruzado, quien destaca la fuerza mental de su hijo para superar las adversidades que enfrentó antes de su debut.

“Creo que la presión que uno se autoimpone es el querer jugar y querer debutar. Su debut se fue posponiendo también por temas de algunas lesiones al tobillo, que están totalmente recuperadas. La competencia es muy alta, hoy están Fernando Zampedri, goleador los últimos cuatro años, y Nicolás Castillo, con toda su historia y cartel. Quiero destacar el cariño con que lo han tratado en la UC, son cosas importantes para darle confianza”, cuenta Luka.

Uno de los temas que también abordó el otrora goleador, como no, es el efecto que tiene para Milan cargar con un apellido tan reconocido en la historia cruzada.

“Él separa las cosas. Me ha contado que le han dicho cosas, sobre todo en las Sub 20 o incluso más atrás, más joven. Le decían: ‘Juegas por tu papá’. Pero él respondía: ‘Sí, pero sácate el gol que te hice’. Creo que el trabajo que ha hecho con Eugenio Lizama, un neurocientista que trabaja con atletas de alto rendimiento como Nicolás Jarry o Joaquín Niemann, ha sido muy importante. No sólo trabajan temas sicológicos, sino también la toma de decisiones a nivel mental y físico”, aclara.

“Vivimos junto con mi otro hijo, Nikolas (18). Él desistió de seguir una carrera en el fútbol porque dijo que no quería hacer los sacrificios que hace el hermano, así que está en el colegio. Milan por ahora está enfocado al ciento por ciento en el fútbol, no estudia alguna carrera porque los horarios son complicados. Hay entrenamientos en la tarde y también tiene que tener un descanso importante. Nuestra relación es extraordinaria a nivel de profundidad y comunicación, pero él es el que juega, él es el que decide”, finaliza.

