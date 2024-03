“Todos sabíamos que Trinidense se iba a proteger”: Rodrigo Sepúlveda apuntó a Almirón y un titular de Colo Colo por empate copero

Rodrigo Sepúlveda utilizó sus redes sociales para realizar anoche duros cuestionamientos a Jorge Almirón y uno de los titulares de Colo Colo por el inesperado empate 1-1 conseguido por los albos ante Sportivo Trinidense en Copa Libertadores.

El rostro de Mega, un habitual de Youtube por sus comentarios deportivos, publicó en la plataforma un registro donde analizó la actuación del Cacique en su visita al colista del fútbol paraguayo, de la que sólo rescató el resultado considerando que el club popular podría abrochar la llave de la fase 3 copera en su partido de la próxima semana, en el estadio Monumental.

Las de Sepúlveda críticas a Colo Colo

“Lo más importante de hoy fue el resultado”, afirmó el periodista, quien no dudó en calificar a Carlos Palacios como el jugador de más bajo rendimiento en el encuentro.

“Primero, Palacios. ¿Cuántas veces les he dicho sobre el nivel de Palacios? Está lejos del área, no tiene peso individual. Yo todavía no veo en Colo Colo al Palacios de Unión Española. ¿Cuál es la misión de Palacios? Palacios no puede jugar fuera del área, debe jugar dentro y que defina”, reclamó Sepúlveda, quien pidió además la titularidad del nuevo delantero albo Guillermo Paiva, de destacado rendimiento durante los minutos que ingresó a la cancha.

“Tiene que ser titular. En el partido anterior dije que ‘acá hay algo’. Acá hay un jugador que pide la pelota. Hoy puedo decir que merece ser titular en este Colo Colo, me gustó mucho, porque es distinto. Paiva debe ser titular en Colo Colo por Palacios”, pidió.

“No lo dudo, yo soy más frío. Por todo lo que ha jugador Paiva en este poquito tiempo, yo lo pongo de titular”, afirmó.

Por último, tuvo palabras para el trabajo del entrenador del Cacique, a quien acusó de no saber reaccionar ante el juego defensivo del equipo paraguayo.

“No sé cómo no se dio cuenta desde el inicio el técnico, pero a Colo Colo le sobraron defensas. No es posible que Colo Colo tenga a (Óscar) Opazo, a (Maximiliano) Falcón, a (Alan) Saldivia, a (Erick) Wiemberg, a (Esteban) Pavez y a (Vicente) Pizarro detrás de (Leonardo) Gil, si el otro equipo te atacaba con suerte con un jugador. Todos sabíamos que Trinidense se iba a proteger”, finalizó.

